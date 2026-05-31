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Incendios forestales

Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios del Campillo y Hornachos

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) activó el nivel 1 de ambos incendios ayer sábado

Incendio en el Campillo de Serena.

Incendio en el Campillo de Serena. / Infoex

Carolina León Carvajal

Badajoz

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios declarados este sábado en Campillo de Llerena y en Hornachos.

En cuanto al primero de ellos, que está estabilizado y con una evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar, siguen trabajando medios del Infoex y de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en la zona está actuando tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y un helicóptero, según ha informado el Infoex en redes sociales.

Por su parte, el incendio de Hornachos también presenta una evolución favorable y se encuentra controlado, según la última actualización del Infoex en redes sociales, ya que se ha logrado detener el avance del fuego al consolidar el perímetro.

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En él trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural y dos equipos de maquinaria pesada para continuar con las labores de vigilancia y asegurar la zona.

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