Incendios forestales
Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios del Campillo y Hornachos
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) activó el nivel 1 de ambos incendios ayer sábado
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios declarados este sábado en Campillo de Llerena y en Hornachos.
En cuanto al primero de ellos, que está estabilizado y con una evolución favorable, sin frentes activos que lo hagan avanzar, siguen trabajando medios del Infoex y de la Diputación de Badajoz.
En concreto, en la zona está actuando tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y un helicóptero, según ha informado el Infoex en redes sociales.
Por su parte, el incendio de Hornachos también presenta una evolución favorable y se encuentra controlado, según la última actualización del Infoex en redes sociales, ya que se ha logrado detener el avance del fuego al consolidar el perímetro.
En él trabajan tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural y dos equipos de maquinaria pesada para continuar con las labores de vigilancia y asegurar la zona.
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