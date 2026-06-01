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Incendios forestales

Se declara un incendio forestal en Navalvillar de Pela (Badajoz)

El Infoex ha activado el nivel 0 de peligrosidad, sin riesgos

Vídeo | Se declara el nivel 0 en el incendio forestal de Navalvillar de Pela

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Infoex

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura, conocido como Plan Infoex, ha activado este lunes el nivel 0 de peligrosidad en un incendio forestal declarado en Navalvillar de Pela (Badajoz).

Según ha publicado en sus redes sociales, el incendio se encuentra en este momento en extinción con medios del Infoex y del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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El operativo desplegado en esta zona cuenta con tres unidades de bomberos forestales terrestres, un agente del medio natural y un técnico de extinción, así como dos helicópteros y dos aviones.

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