Un desafío solidario recorrerá Tentudía el 13 de junio para hacer visibles las enfermedades raras

La celebración de la VII Gala del Deporte de Monesterio sirvió como mejor escaparate para presentar el nuevo desafío solidario de Francisco Barragán. Natural de la localidad de Bodonal de la Sierra y padre de una niña que padece una enfermedad rara, es el organizador del ‘Epic Trail 2026’, que se celebrará el próximo sábado, 13 de junio, con un recorrido de 80 kilómetros, por diferentes municipios de la comarca de Tentudía.

Acompañado por la alcaldesa, Loli Vargas, la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz y Luis Hernández Granadero, aquejado de atrofia espinal, Barragán, “invitó” a toda la ciudadanía de Monesterio a “concentrarse en la Plaza del Pueblo”, a las 13:00 horas, -horario previsto de llegada de los corredores--, para que los reciban con “un aplauso”, que, es sin duda, “la mejor forma de reconocer el esfuerzo que van a realizar”, en esta ocasión, para visibilizar y captar fondos destinados a beneficio de la Federación Española de enfermedades Raras, (Feder) y la Fundación Atrofia Muscular Espinal, (Fundame).

Loli Vargas, incidió en la importancia de este tipo de actividades ligadas a captar fondos privados para complementar las ayudas públicas que ayudan a “acelerar” los procedimientos médicos para la investigación de este tipo de enfermedades, a la vez que dar “visibilidad” a través de la “movilización ciudadana”. En este contexto, la alcaldesa “invitó” a la ciudadanía a “colaborar económicamente” con esta asociación, mediante donativos que se pueden depositar en las huchas solidarias, repartidas por diferentes establecimientos públicos de la localidad, mediante la adquisición de camisetas conmemorativas o a través de la cuenta bancaria de la Asociación solidaria Extremail.

Recorrido

La prueba se iniciará a las 7:00 horas, con salida desde la localidad de Bienvenida. El paso por Fuente de Cantos se estima sobre las 8:45 horas. El siguiente municipio será Montemolín, con paso aproximado sobre las 11.00 horas. A continuación, se desplazarán hasta Monesterio, con concentración en la Plaza del Pueblo a las 13.00 horas. Por Calera de León pasarán a las 13:50 horas y por Cabeza la Vaca, a las 15:30 horas. El paso por Segura de León está previsto para las 18:00 horas. El trayecto solidario finalizará en Bodonal de la Sierra, entre las 19:30 y las 20:30 horas. En total, 80 kilómetros de recorrido por el territorio de Tentudía, a través de una ruta de más de 12 horas de carrera.

Francisco Barragán recordó que su empeño no es otro que el de “desafiar kilómetros para fines solidarios”. “Cuando llega una enfermedad rara a una casa, no sabes a lo que te enfrentas. Es una lucha diaria. Lo sabemos quienes lo padecemos”. Con los objetivos de “acompañar” a enfermos y familiares y hacer visible este tipo de enfermedades, creó este tipo de retos con los que, además, se recaudan fondos para la investigación. “A veces, pueden pasar hasta 10 años para conseguir un diagnóstico”, señaló el artífice de este proyecto.

“Nos gusta correr y nos gusta ayudar de la forma que sabemos”, concluyó Barragán, no sin antes solicitar a la ciudadanía que, “por cada pueblo que pasemos, nos reciban y nos apoyen”. En total, se prevé la participación de unos 80 corredores.

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La actividad cuenta con el apoyo de todos los ayuntamientos por donde transitará la prueba, la Diputación Provincial de Badajoz, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja, agrupaciones de Protección civil y la firma comercial ‘Extremarroz’.