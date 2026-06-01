Entra con una llave falsa en una casa de Usagre y roba las joyas

Entró en una casa de Usagre haciendo uso de unas llaves falsas sin permiso de sus propietarios y, una vez dentro, se apoderó de las joyas que encontró, que luego vendió en una tienda de compraventa de oro de Zafra. La Guardia Civil la ha detenido.

Según ha informado la Guardia Civil, la detenida es vecina del municipio alavés de Amurrio y es la presunta autora del robo de joyas perpetrado en el interior de una vivienda de la localidad pacense Usagre. Fue a mediados del pasado mes de mayo cuando se tuvo conocimiento de la acción delictiva.

Aprovechando la ausencia de su propietaria, alguien entró en el interior de la vivienda y se apoderó de las joyas de oro que guardaba valoradas en unos 1.000 euros.

Cuando los agentes entraron en el domicilio, pudieron comprobar que alguien había accedido empleado una llave falsa. Como se habían llevado oro, decidieron averiguar en tiendas de compraventa próximas y encontraron en Zafra el comercio donde pudieron recuperar parte de las joyas robadas. Solo tuvieron que inspeccionar el libro de registro de este negocio para identificar a la persona que había llevado allí las piezas para venderlas y dieron con ella en Usagre.

Esta mujer, tras hacerse con las llaves del inmueble sin el consentimiento de su propietario, se adentró en la casa para apoderarse de las joyas de oro.

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Con las pruebas incriminatorias, el pasado miércoles fue localizada y detenida en Usagre y se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el delito del robo en la vivienda. Diligencias que han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llerena.