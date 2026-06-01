Inauguración
Los centros de interpretación de La Albuera avanzan hacia la transformación digital
La Diputación de Badajoz destina 300.000 euros a modernizar los centros de interpretación de La Albuera
Se busca crear nuevos atractivos turísticos y apoyar el desarrollo rural
Gema Gallardo
La Diputación de Badajoz ha renovado hoy el Centro de Interpretación de la Batalla de La Albuera y el Centro de Interpretación de la Naturaleza 'Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera' para tratar de poner en valor la identidad y el patrimonio del municipio.
Ambos espacios han sido transformados gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Tierra de Barros-Enoturismo’, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sufragado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, con una financiación cercana a los 300.000 euros.
En la inauguración ha estado presente la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que ha destacado la importancia de actuaciones como esta, que "reflejan la verdadera razón de ser de la institución provincial". La presidenta también ha querido recordar que estos proyectos forman parte de una estrategia más amplia de transformación turística sostenible, "que es uno de los motores para fijar población en el mundo rural”.
Novedades
La renovación ha permitido incluir novedades en forma de atractivos tecnológicos. En el centro de la naturaleza cuentan con ‘A vista de pájaro’, donde se podrá descubrir el ecosistema y las rutas de las aves a través de pantallas interactivas. Por su parte, el centro de la batalla, que conmemora el histórico combate de 1811, contará con una maqueta interactiva multilingüe que recreará estrategias militares.
Con estas incorporaciones los centros se adaptan a la nueva realidad virtual. “No son solo meros museos, son algo más. Se han convertido en museos diferentes, innovadores, que ofrecen una experiencia única y original”, afirmó la presidenta. Añadió que “la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación" caracterizan ahora a estos dos centros, lo cual permite ofrecer a los visitantes una experiencia diferente.
Del Puerto concluyó asegurando que estos dos nuevos espacios serán "nuevos atractivos y motivos para venir a La Albuera” y que están dirigidos a todos los públicos. "Estos dos centros no solo van a impulsar el turismo de La Albuera, sino que también van a generar oportunidades y aportar su granito de arena para crear futuro en nuestro mundo rural”, finalizó la presidenta.
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