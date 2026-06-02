El ayuntamiento de Monesterio pone en marcha un plan de inclusión con la contratación de dos personas con discapacidad intelectual

El pasado mes de diciembre, la alcaldesa de Monesterio, Loli Vargas, anunciaba la próxima puesta en marcha de un “proyecto pionero” para la inclusión de personas con discapacidad intelectual, a través de contrataciones municipales. Este pasado lunes, 1 de junio, se estrenaban en sus nuevos puestos de trabajo, Ángela Ambrona Vila y Francisco José Fernández Cañizares quienes, tras presentarse a las plazas ofertadas por el consistorio y superar las pruebas de acceso, acaban de incorporarse a las áreas de atención a la ciudadanía, cultura y deportes.

La contratación de personas con discapacidad intelectual era un “compromiso del equipo de gobierno” con la ciudadanía, expresa, Loli Vargas. Se trata de “garantizar la igualdad de oportunidades” y de dar cumplimento a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, a través de un programa que, además permite eliminar barreras para que todos los ciudadanos puedan participar plenamente en la comunidad. Previamente a esta decisión, la alcaldesa y la concejala de educación María del Mar Megías, mantuvieron una reunión con la técnica de empleo, Cristina Ortiz, del colectivo Plena Inclusión, con el objetivo de perfilar este programa que, ahora, a través del Plan de Empleo Local, acaba de hacerse realidad.

“No es fácil sacar adelante proyectos como este”. El apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz, a través de su Plan de Empleo, “nos ha permitido realizar estas dos contrataciones”, explica Loli Vargas. Para ello, además de contar con el apoyo económico, ha sido esencial, la “formación” necesaria para que “podamos acompañarlos” durante su etapa profesional”. “Hoy, podemos decir que, hemos culminado con un proyecto muy ilusionante, con, visos de continuidad, y con el que decir a la sociedad que, todo se puede”.

Áreas de trabajo

Francisco José Fernández se ha incorporado al área de atención a la ciudadanía. Su labor, explica Loli Vargas será la de ser el primer contacto entre el ayuntamiento y sus vecinos y vecinas, para resolver cualquier tipo de duda y asesorar sobre los servicios, recursos municipales, departamentos, horarios, localización o instalaciones, tanto de manera presencial, como telefónicamente.

Por su parte, Ángela Ambrona, se incorpora a la plantilla de la casa de la cultura, donde, además de ofrecer atención al público, brindará su apoyo en las tareas culturales o deportivas que se organizan a través de la Universidad Popular. En ambos casos, puntualiza la alcaldesa, tanto Ángela, como Francisco, cuentan con el “acompañamiento de funcionarios y trabajadores municipales”, encargados de guiarlos y de garantizar su proceso de adaptación. Además, en el caso de Ángela, también se cuenta con el apoyo y el asesoramiento de la asociación Down Zafra.

Felices

En su primer día de trabajo, los dos nuevos empleados municipales, han mostrado su “satisfacción”, por lo que representa la validación de sus capacidades profesionales, en un desafío para el que están más que preparados. Para Francisco, supone todo un reto, “un compromiso que, afrontaré de la mejor manera posible con el apoyo de mis compañeros”, asegura. “Me siento superorgulloso, muy contento conmigo mismo y muy motivado”. Su mayor aspiración es la de “ser feliz”, intentando ayudar a la ciudadanía a través de su puesto de trabajo.

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Ángela está muy integrada en todo lo relacionado con la cultura y el deporte local. Es la primera chica con síndrome de Down en formar parte de la junta directiva del C.P. Monesterio. Afronta este reto, “muy motivada” y con muchas ganas de trabajar “apoyando” a sus compañeros y compañeras de la casa de la cultura y el polideportivo municipal.