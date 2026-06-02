El Corpus Christi de San Vicente de Alcántara acogerá su edición más juvenil este fin de semana

El Corpus Christi de San Vicente de Alcántara celebrará este domingo su 45ª edición con un objetivo claro: obtener la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esta celebración, en la que las calles del municipio se cubren con alfombras elaboradas con diferentes materiales como madera, corcho y sal por los vecinos con el objetivo de acompañar el paso religioso, cuenta ya con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Regional.

La edición más juvenil

Como novedad este año, la festividad acogerá la primera edición del 'Certamen de Alfombras Juveniles'. Tendrá lugar este viernes y tratará de acercar la tradición a los más jóvenes a través de la elaboración de 16 alfombras en una jornada que incluirá también música en directo. Esta iniciativa se suma al ya consolidado 'VI Certamen de Alfombras Infantiles'. Ambos buscan forjar un relevo generacional potente. Según David Cuño, concejal de Cultura, Festejos y Comunicación, y presidente de la Asociación Amigos del Corpus Christi, siempre han contado con la participación de los más pequeños, "pero ahora les damos un espacio propio para que aporten su mirada y nuevas ideas".

Además, el mismo viernes por la noche, en la Plaza del Cristo, tendrá lugar la primera ‘Convivencia de Alfombristas’ que buscará estrechar lazos entre los vecinos de la localidad y los visitantes. Ana Belén Valls, diputada del área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha asegurado que estos últimos ayudan a "generar un impacto socioeconómico crucial para la comarca”. En este sentido, la Diputación de Badajoz destina 310.000 euros al impulso de las 35 Fiestas de Interés Turístico Regional de la provincia, en el marco de su estrategia de apoyo al turismo de estos territorios.

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Esta fiesta nació hace más de 4 décadas y actualmente es considerada como una de las "mayores obras de arte colectivo de Extremadura", según Andrés Hernáiz, alcalde de San Vicente de Alcántara y diputado provincial.