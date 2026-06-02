La Diputación de Badajoz organiza en Jerez de los Caballeros un curso gratuito sobre alta joyería

La Diputación de Badajoz, a través del Proyecto FACER (Formación, Capacitación y Empleo Rural), pone en marcha en Jerez de los Caballeros una nueva acción formativa gratuita especializada en ‘Operaciones de especialización en procesos y desarrollo de alta joyería’, dirigida a personas desempleadas.

Este curso arrancará el próximo 29 de junio de 2026 y está destinado a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y empadronadas en la provincia de Badajoz.

El itinerario formativo contará con una duración total de 510 horas y tiene como objetivo capacitar a los participantes en los procesos y técnicas necesarias para la producción de piezas de joyería, proporcionando conocimientos especializados sobre el manejo de herramientas, instalaciones y equipos de fabricación utilizados en el sector, informa la diputación provincial en una nota de prensa.

Además, el alumnado adquirirá competencias relacionadas con la aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad e higiene en el trabajo y protección medioambiental, así como conocimientos vinculados a certificaciones de referencia en la industria joyera, como el estándar internacional Responsible Jewellery Council (RJC).

Oportunidades de empleo

Esta iniciativa forma parte de la apuesta de la Diputación de Badajoz por fomentar la cualificación profesional y mejorar las oportunidades de empleo en el medio rural, adaptando la formación a sectores con potencial de desarrollo y demanda de profesionales especializados. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el próximo 23 de junio de 2026.

Con esta nueva acción formativa, el Proyecto FACER continúa impulsando programas orientados a favorecer la inserción laboral y el desarrollo económico de los municipios de la provincia, acercando oportunidades de formación especializada a la ciudadanía del entorno rural.

El Proyecto FACER, cofinanciado en un 85 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO) 2021-2027, es gestionado por el Servicio de Capacitación para el Empleo y Formación Profesional del Área de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz.