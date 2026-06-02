Siruela pone en valor el sector primario este fin de semana con su 16ª Feria Agroganadera

Siruela celebrará la 16ª edición de su ya consolidada Feria Agroganadera que comenzará este viernes a las 11.00 horas. Con este encuentro se tratará de poner en valor el sector primario de la comarca, destacando no solo la ganadería, sino también el entretenimiento.

El sentido de este encuentro es, según el alcalde de la localidad, Jose Luis Camacho, el profundo arraigo ganadero de la localidad, que alberga "una de las mayores cabañas ovinas de todo el país, con unas 100.000 cabezas de ganado", las cuales constituyen la principal fuente de riqueza del municipio. Con esta feria también se busca reforzar el vínculo de los jóvenes con la localidad, fomentando así la continuidad de esta feria agroganadera.

Programa de actividades

El sector tratará de impulsarse a través de exposiciones de ganado selecto propio de la zona y mediante un amplio programa de actividades dirigido a todos los públicos. Una de las iniciativas más destacadas y novedosas del programa viene respaldada por La Diputación de Badajoz. Consiste en la subasta de tres lotes de diez hembras de raza merina procedentes de la finca La Cocosa el sábado a las 12.30 horas. Además, la institución provincial colocará un stand en el que ofrecerá una degustación de cordero asado el domingo a las 14.30 horas, amparado por la Indicación Geográfica Protegida Corderex, como muestra de apoyo a los productos locales y a las figuras de calidad diferenciada.

La subasta contará también con la presencia de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino, que aportará unos 90 ejemplares más, a los que se sumarán 150 unidades de la propia Ganadería del municipio de La Siberia.

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Además, la feria contará con otro tipo de actividades complementarias como puestos artesanales, talleres para niños, atracciones o actuaciones musicales con las que se espera superar los 1.500 visitantes en total. Para facilitar el acceso y mejorar la movilidad se mantendrá, como en ediciones anteriores, el servicio de tren turístico.