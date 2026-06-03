Monesterio finaliza mayo con 259 personas paradas, 27 menos que hace un año

Monesterio continúa marcando sus mejores datos históricos de desempleo. Mayo, se cerró con un total de 259 personas paradas, que son las mismas que en el mes de abril. En cifras interanuales la localidad saca del paro a un total de 27 personas, al pasar de los 286 parados de 2026 a los 259 actuales.

Como datos a destacar, con respecto al cuarto mes del año, sube ligerísimamente el desempleo femenino, (+5), y desciende el masculino, (-5). Por sectores, la oferta y la demanda de trabajo se encuentran equilibradas en agricultura, con menos de 5 personas, por cada sexo, en situación de paro; así como en el sector de la construcción, con 16 hombres y 2 mujeres desempleadas. Aunque la estadística lo refleja de esta forma, el pleno empleo, como se puede comprobar en las cifras señaladas, no significa desempleo cero.

Industria, cerró el mes de mayo con 21 personas paradas, (12 mujeres y 9 hombres) y el sector sin actividad, lo hizo con un total de 18 desempleados, (12 mujeres y 6 hombres). Por el contrario, servicios continúa siendo el sector más atractivo para quienes buscan trabajo, con un total de 194 demandantes, de los que 152 son mujeres y 42 hombres. Los datos de mayo son, prácticamente similares a los de abril, con un repunte mínimo en servicios.

Grupos de ocupación

De los 259 parados actuales, el mayor grupo se encuentra en el de ocupaciones elementales, con 105 personas paradas, de las que 84 son mujeres y 21 hombres. Servicios de restauración, personales, protección y vendedores cerraron el quinto mes del año con 52 parados, de los que 44 son mujeres y únicamente 8, hombres. En el conjunto de quienes se dedican a la contabilidad, administración y otros empleados de oficina, la cifra de parados asciende a 26 personas, (21 mujeres y 5 hombres); mientras que los técnicos y profesionales, científicos e intelectuales en paro, son 18, de los que 13 son mujeres.

El único grupo en el que el número de hombres en paro es superior al femenino, es de los trabajadores de la construcción, artesanos e industrias manufactureras, con un total de 28 demandantes, de los que 21 son hombres y 7 mujeres.

Atendiendo a los grupos de edad, en Monesterio el mayor número de personas que buscan empleo se sitúa entre quienes tienen 55 y 60 años, (63 parados. 53 mujeres y 10 hombres), seguidos de los que rebasan los 60 años, con medio centenar de parados, de los que 31 son mujeres. Finalmente, por titulación académica, Monesterio tiene 102 personas desempleadas, tituladas en Educación Secundaria. En el lado opuesto, con menos de 5 parados, se encuentran quienes han participado en programas de formación e inserción laboral.

Último año

Con respecto a mayo de 2025, el paro desciende en 27 personas. En este periodo han salido del paro un total de 33 mujeres. Por el contrario, el desempleo masculino subió en 6 personas. Nuevamente, cabe destacar al sector servicios como el principal motor de empleo. Así, en los últimos 365 días, este sector absorbió a 23 personas paradas. Cinco años atrás, en 2021, Monesterio tenía 430 parados, (+161). Hace diez años, la localidad tenía 492 parados, que son 233 más que en la actualidad.

En su valoración, la alcaldesa, Loli Vargas agradece “el esfuerzo de empresarios, autónomos, emprendedores, trabajadores y trabajadoras”, porque, “son ellos quienes hacen posible que nuestro pueblo siga creciendo”. Para continuar disminuyendo en la medida de lo posible, las cifras del paro, la alcaldesa incide en la importancia de la formación. “Para encontrar un empleo hay que estar preparados”, sostiene. En este contexto, Loli Vargas recuerda que, actualmente el ayuntamiento ofrece diferentes acciones formativas, en modalidades “muy demandadas”, destinadas al sector servicios, la atención sociosanitaria y el transporte sanitario que, “ofrecen oportunidades reales de empleo”.

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Pese a lo favorable de los datos, la primera edil matiza que, “mientras haya un solo vecino o vecina buscando una oportunidad, nuestra obligación es la de seguir trabajando para atraer actividad económica, apoyar a quienes emprenden y ofrecer formación para el acceso al mercado laboral”.