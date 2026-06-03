La XV edición del Festival de Teatro 'Amnis Callis' pone en valor la Villa Romana de Torreáguila

El entorno de la Villa Romana de Torreáguila, situado en el término municipal de Barbaño, acogerá este viernes y el sábado la XV edición del Festival de Teatro 'Amnis Callis', una cita teatral que trata cada año de poner en valor la riqueza arqueológica del lugar. Así lo ha señalado el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, que ha comentado que el festival "es una valiosa herramienta de dinamización del territorio a través de un turismo cultural respetuoso y sostenible”.

Actividades

El programa cultural estará compuesto por dos obras de teatro orientadas a todo tipo de públicos. El viernes, a las 22.00 horas, se representará 'Enigma Shakespeare' por parte de Teatro de Poniente, una comedia ambientada en la época posterior a la muerte de William Shakespeare. En la representación, el espectro del dramaturgo se aparece ante los actores de su compañía para revelarles que no murió de forma natural, sino que fue asesinado. El sábado a la misma hora será el turno de 'Ars Amandi', a cargo de Induoteatro Producciones. Esta obra propone una lectura contemporánea, humorística y cercana de los textos clásicos del poeta Ovidio, que pueden entenderse como los primeros tratados sobre igualdad de género de la historia.

Además, antes del comienzo de estas obras, se les ofrecerá a los espectadores una experiencia inmersiva a través de una visita guiada por el yacimiento adaptada a personas con movilidad reducida. Ana María Mira, guía turística de la Villa Romana de Torreáguila, ha detallado el incalculable valor histórico del emplazamieinto, “a pesar de que solamente se haya excavado una tercera parte”. Mira también ha explicado que la función original del yacimiento era la de una casa de campo, con numerosos hallazgos que se encuentran actualmente en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y en el Museo de Arte Romano de Mérida.

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El festival espera cerca de 1.000 visitantes. El alcalde de Barbaño, Sergio Tena, ha destacado el impacto socioeconómico que este festival aporta al pueblo y la importancia del apoyo institucional para la continuidad del festival, sobre todo "para un pueblo de 650 habitantes como este".