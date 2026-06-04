Organizada por la asociación AFA ‘Érase una vez’
Una charla sobre atragantamientos en niños levanta gran expectación en la Escuela Infantil de Monesterio
Impartida por la enfermera de pediatría del Centro de Salud de Monesterio, Ana Navarro
La organización invita a los centros educativos a adquirir un dispositivo vital y muy fácil de usar para que pueda ser utilizado en caso de emergencia
Organizada por la asociación AFA ‘Érase una vez’, que agrupa a la comunidad educativa de la Escuela Infantil Municipal de Monesterio, el centro, que agrupa a menores con edades comprendidas entre los 0 y los 2 años, ha celebrado una charla sobre atragantamientos y nutrición infantil, impartida por la enfermera de pediatría del Centro de Salud, Ana Navarro.
Según comenta la secretaria de la asociación organizadora, Inma Márquez, si bien, “inicialmente la idea era ofrecer una formación educativa enfocada en primeros auxilios para menores, finalmente, se consideró más acertado incluir en esta charla los ámbitos de la nutrición y los atragantamientos”.
La idea principal, explican desde la organización, era, “ofrecer a las familias información sobre cómo actuar ante un atragantamiento”, pues, una de las “causas frecuentes de muerte en nuestro país, es debido a esta circunstancia”, apunta Inma Márquez, que además de su cargo directivo en la asociación, también ejerce como enfermera en el Centro de Salud. La temática levantó bastante expectación, con lo que resultó, “más participativa de lo previsto”.
Maniobras
“Con saber hacer las maniobras básicas se podrían salvar muchísimas vidas”, afirma la secretaria de AFA, con lo que buena parte de la actividad se basó en la presentación de distintas maniobras específicas, así como en la presentación de un “nuevo dispositivo vital”, para socorrer y desobstruir las vías respiratorias, ejemplificando cómo serían los pasos a seguir a través de una propuesta ficticia. Un equipo de emergencia, muy fácil de usar, diseñado para que cualquier usuario pueda actual rápidamente en caso de una emergencia de estas características.
Como consecuencia de esta actividad, la asociación ha “sugerido” a la dirección del centro educativo “la compra” de uno de estos equipos, “muy asequibles”, así como el adiestramiento de los docentes, para que puedan utilizarlo en caso de que cualquier niño o niña pudiera sufrir un atragantamiento. Del mismo modo, también se realizará propuesta al colegio de Infantil y Primaria, para que “cuenten con este equipo, al menos, en las instalaciones del comedor”.
“La charla ha sido todo un éxito”, recalca Inma Márquez, con un aforo “inesperado”. Estas formaciones puntualizan desde la organización, “son posibles gracias a la buena comunicación y la colaboración de todos los agentes implicados en el sistema educativo y sanitario”.
Subvención
Por otro lado, Inma Márquez, adelanta que, este año, la asociación ha vuelto a recibir una subvención par parte de la entidad bancaria La Caixa, dotada con 1.200 €, destinada a un proyecto “de calidad educativa”, posiblemente, “relacionado con el que se viene trabajando desde el centro, a través de su aula sensorial”. La asociación “agradece” esta ayuda económica, “que nos ayudan a seguir evolucionando”, concluye la secretaria de la asociación.
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