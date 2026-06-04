La Escuela Municipal de Pintura de Monesterio abre periodo de matrículas para el próximo curso

A punto de finalizar el curso lectivo en la Escuela Municipal de Pintura de Monesterio, el ayuntamiento acaba de anunciar el periodo de matrículas para quienes deseen inscribirse de cara al curso 202672027. El plazo permanecerá abierto entre los días 1, al 15 de junio. Las personas interesadas deben dirigirse a las instalaciones de la casa de la cultura.

El centro, que cuenta con 2 monitoras y casi un centenar de alumnos, prepara la tradicional exposición fin de curso, con la que, cada año, se recopilan y exhiben los mejores trabajos. Con fecha aún por concretar, la inauguración de la muestra está prevista para la segunda quincena del próximo mes de julio.

Isabel Delgado, monitora del centro, destaca la “fidelidad” del alunado de la escuela. “Algunos de nuestros alumnos llegaron con 4 o 5 años y actualmente cursan Educación Secundaria”, expresa, Delgado, quien, después de tantos años, muestra cierta sorpresa, por la “constancia” de quienes, durante 2 horas a la semana, acuden a las clases de pintura o dibujo.

Isabel explica que, en bastantes ocasiones, “son los propios alumnos y alumnas quienes se sorprenden por sus capacidades creativas”. Muchas veces, “desconocemos nuestras habilidades” en el ámbito de las artes plásticas, con lo que, es habitual, que, “tanto el alumnado como nosotras, nos asombremos al descubrir ese talento oculto”.

Beneficios

La pintura, a cualquier edad, “es terapéutica”. “Despierta el talento y proporciona una alternativa de ocio, muy saludable, más allá de las actividades académicas, las extraescolares o la actividad deportiva”, exclama la profesora.

Pintar y dibujar, “favorece la autoestima, el bienestar emocional y el desarrollo cognitivo y motriz”. Da igual la edad, manifiesta, Delgado, “muy satisfecha”, de los avances de quienes, año tras año, acuden a este centro de titularidad municipal para desarrollar su creatividad artística, en un ambiente “muy relajado que, en no pocas ocasiones, sirve de punto de encuentro para uno mismo”.

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Isabel Delgado invita a las familias y al vecindario, de “todas las edades”, a que visiten el centro y conozcan de primera mano, todo lo que ofrece la Escuela Municipal de Pintura. “Les invitamos a que se sienten y dibujen con nosotros”, afirma la monitora y, “si les gusta, que se queden”. Delgado hace un llamamiento directo a todas aquellas personas adultas que, por circunstancias de su vida laboral, “se han privado de esta actividad”.