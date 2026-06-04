Cuatro compañías teatrales españolas visitan Guareña en el festival ‘Amaterarte’

Guareña celebra la quinta edición del Festival Nacional de Teatro Amateur ‘Amaterarte’ impulsado por la Diputación de Badajoz. Se celebrará durante los findes de semana comprendidos entre este 4 de junio y finalizará el próximo día 14. En total, acogerá a cuatro grupos teatrales procedentes de Madrid, Sevilla, Burgos y Castellón.

La institución provincial repartirá más de 3.000 euros en premios entre las compañías participantes con el objetivo de fomentar el teatro amateur y respaldar el trabajo de las formaciones que integran el panorama nacional de las artes escénicas. El diputado provincial y alcalde de Guareña, Abel González, ha destacado la importancia de iniciativas como ésta "que permiten acercar propuestas de calidad al público, apoyar el trabajo de las compañías teatrales y generar oportunidades para que la cultura siga creciendo en el medio rural”.

Programación

El festival arranca con la representación de 'Las Cuñadas', a cargo del grupo Carmesí de la Escuela Municipal de Teatro de Guareña. Esta obra participará fuera de concurso como propuesta inaugural del certamen. En la sección oficial participarán la Asociación de Artes Escénicas y Audiovisuales Rivas el Telón de Madrid con 'El Amor en Tiempos de Lorca', una reflexión dramática inspirada en el universo de Federico García Lorca. También se presentará Trajano Teatro, desde Sevilla, con 'Promesas de Libertad', una obra ambientada en tiempos de guerra que invita a reflexionar sobre la lucha por la dignidad y la esperanza.

En tercer lugar, el público podrá ver 'El Lazarillo de Tormes' en una adaptación del clásico de la literatura española presentada por la compañía El Duende de Lerma de Burgos. Finalmente, la Asociación Cultural Amigos del Teatro de Castellón representará 'El Trastero', una propuesta que explora las relaciones familiares.

El gestor cultural del Ayuntamiento de Guareña, Fernando Pascual, ha destacado el alto nivel de las propuestas seleccionadas y el crecimiento experimentado por el festival en sus últimas ediciones: “Cada año recibimos más candidaturas de compañías de toda España, lo que demuestra el prestigio que está adquiriendo dentro del circuito amateur. Por su parte, la concejala de Turismo y Desarrollo Rural, Nazaret Acevedo, ha subrayado el valor del festival "como elemento de promoción y proyección del municipio".

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El certamen otorgará un primer premio dotado con 1.900 euros y un segundo premio de 1.100 euros que se decidirá el 14 de junio, durante la gala de clausura. Además, se concederán menciones de honor al tercer y cuarto grupo clasificado, así como reconocimientos a la mejor actriz protagonista, al mejor actor protagonista y el Premio Especial del Público.