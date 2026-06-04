El Proyecto Escala Tentudía 25 recogerá libros y juguetes usados por toda la comarca con fines solidarios

Bajo el denominativo ‘Ten tu plan B’, el Programa de Formación y Empleo Escala Tentudía 25, saldrá a la calle durante todo el mes de junio, recorriendo diferentes municipios de la comarca, con el objetivo de recoger libros y juguetes usados, dándoles una segunda vida.

La mancomunidad de Tentudía lidera un proyecto de formación para el empleo en la especialidad de gestión de residuos. En este contexto, su directora, Exalti Fontecha, explica que, dentro de la actividad denominada ‘De aprendizaje y servicio’, que tiene por finalidad, “poner en práctica los conocimientos adquiridos por el alumnado, que redunden positivamente a todo el territorio”, han ideado una actividad, con la que incidir en la regla de oro del reciclaje y el consumo responsable, (3R), reducir, reutilizar y reciclar, a través de la recogida de libros y juguetes usados.

Para ello, el alumnado del programa se desplazará hasta las plazas o los lugares más céntricos de cada municipio, donde, tras un periodo de publicidad a través de redes sociales y medios locales, instalarán una carpa donde recoger el material que deposite la ciudadanía.

‘Dona tu juguete, gana una sonrisa’. Con este precepto, se pretende la recogida de juguetes usados para darles una segunda vida. “Ese juguete en desuso, puede ser el inicio de la sonrisa de otro niño o niña”, explica Fontecha. El material recibido, se donará a asociaciones, colectivos, ludotecas o guarderías infantiles.

La segunda acción, denominada, ‘No lo tires, cambia tu historia’, persigue recoger libros que ya leímos y almacenamos en casa, para “darles la oportunidad de ser leídos por otras personas y a cambio, recoger otro ejemplar”, pues, “cada libro compartido es una puerta abierta a nuevas historias”.

Solidarios

“Ahora que estamos en época de limpieza y solemos tirar muchas cosas que ya no usamos, sería un buen momento para donar todo aquello que pueda ser reutilizado”, expresa la directora del programa. Se trata de una más que interesante iniciativa con la que, además de fomentar la economía circular y evitar la sobreproducción, ofrecer el acceso a la lectura, al juego y al ocio, de personas con menos recursos económicos.

El itinerario comenzará el día 22 de junio en Bodonal de la Sierra. El día 23 estarán en Segura de León, el día 24 en Cabeza la Vaca, el día 25 en Calera de León y el día 26, en Bienvenida. La actividad continuará el día 29 de junio, en Calzadilla de los Barros; el día 30, en Fuente de Cantos y, finalmente, el día 1 de julio en la localidad de Monesterio.

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Aquellas personas que deseen colaborar con este proyecto, podrán depositar sus juguetes y libros en horario de 9:00 a 13:30 horas.