El ayuntamiento de Monesterio ofrece una decena de actividades estivales para todos los públicos

El ayuntamiento de Monesterio ha dado a conocer parte de la oferta estival de actividades, con las que ofrecer alternativas de ocio, aprendizaje y entretenimiento durante el próximo verano. Dirigidas a todo tipo de edades, se agrupan en tres grandes áreas: deporte, actividades infantiles y talleres de teatro y literatura.

En colaboración con la Universidad popular, la Diputación Provincial de Badajoz y la biblioteca municipal Cervantes, con esta oferta, se reafirma el compromiso con la dinamización cultural y social de la localidad, ofreciendo durante los meses de julio y agosto, una programación variada. Las personas interesadas deben formular sus inscripciones en las instalaciones de la casa de la cultura.

Entre las actividades deportivas, destacan talleres de aquagym, para jóvenes y adultos mayores de 16 años. Se impartirá en las instalaciones de la piscina municipal, en horario de 20:00 a 21:00 horas, lunes miércoles y jueves. El único material necesario sería, el ‘churro’ de natación. El precio estipulado es de 12 € al mes. El periodo de inscripciones se abre el día 8 de junio, hasta completar el número de plazas.

También se encuentra abierto el plazo de matrículas para participar en los talleres de tonificación, para mayores de 18 años. La actividad se desarrollará en el polideportivo municipal, lunes, miércoles y jueves, de 8:30 a 9:30 horas. La mensualidad es de 12 €, con plazas limitadas.

Ludoteca infantil

A través del programa ‘Concilia Extremadura’, la localidad volverá a contar con servicio de ludoteca infantil, destinada a menores con edades comprendidas entre los 2 y los 14 años. Esta actividad, impulsada por el ayuntamiento, apoyada económicamente por la Junta de Extremadura y el Ministerio de Igualdad, regresa, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar, laboral y personal de las familias de Monesterio, promoviendo la corresponsabilidad y la igualdad. Las familias interesadas en inscribir a sus hijos e hijas en la ludoteca de verano, podrán hacerlo hasta el día 26 de junio, en las instalaciones de la casa de la cultura. El precio es de 9 €.

Por otro lado, dirigido exclusivamente a niños y niñas nacidos entre los años 2013 a 2019, se prepara un taller multideportivo, en el polideportivo municipal, que combina la práctica de varias disciplinas y juegos en una misma planificación. Dividido en dos grupos, el primero tendrá lugar lunes y miércoles, en horario de 10:30 a 12:00 horas y el segundo se impartirá, martes y jueves, de 10:30 a 12:00 horas. La mensualidad será de 12 €.

La oferta también contempla cursos de pádel, para nacidos entre los años 2012 y 2019, en las pistas de El Tejar. Con precio de 12 € al mes, se impartirá de lunes a viernes en la franja horaria de 9:00 a 12:00 horas.

Además, como cada verano, el ayuntamiento también impartirá cursos de natación, destinado a niños y niñas nacidos en el año 2021 y anteriores, en horario de lunes a viernes, de 11:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de la piscina municipal. Con plazas limitadas, el curso tiene precio de 12 €.

Literatura y teatro

Noticias relacionadas

La oferta se cierra con un taller de teatro y literatura, dirigido a personas adultas, jóvenes y niños mayores de 6 años. Se impartirá la segunda quincena de julio, de lunes a viernes. Paralelamente, para niños y niñas mayores de 7 años, se pondrá en marcha un taller de lectura dramatizada, lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a 14.00 horas, en la biblioteca municipal. A estas acciones se suma la denominada, ‘Triles Literario’, para mayores de 7 años, lunes, miércoles y viernes, de 11:30 a 14:00 horas, en las mismas instalaciones. Las tres actividades serán totalmente gratis para los participantes.