Burguillos del Cerro acogerá nueve grupos de rock con Tormenta Fest

Burguillos del Cerro acogerá Tormenta Fest los días 10 y 11 de julio en el Campo de Fútbol ‘Los Centenales’. El encuentro musical está impulsado por la Asociación Cultural Acción Alternativa y con la colaboración de la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados, además del apoyo de instituciones y entidades como la Diputación de Badajoz.

Desde la organización se subraya que el festival mantiene su filosofía de cercanía, autogestión y apoyo a la música en directo, generando al mismo tiempo actividad cultural, social y económica en el entorno rural. El Tormenta Fest no solo busca ofrecer una programación musical atractiva, sino también contribuir a dinamizar Burguillos del Cerro durante el mes de julio, favoreciendo la llegada de público de distintos puntos de Extremadura y de otras comunidades cercanas.

Programación musical

La programación estará formado por nueve grupos de rock estatal, bandas emergentes, proyectos de la escena alternativa y propuestas vinculadas al territorio. También estarán presentes otros estilos de música como el punk, el ska, el reggae, el tributo rockero y otras sonoridades ligadas a la cultura musical independiente. En concreto, el viernes a partir de las 22.00 horas, se subirán al escenario 'Diván Du Don', 'Segundo Traste', 'Tras La Barra—Tributo a Platero y Tú' y 'Disaia'. El sábado, desde la misma hora, se contará con las actuaciones de 'Kalerizo', 'Reincidentes', 'Oferta Especial', 'Engaño Manifiesto' y 'Laura DSK'.

Con esta nueva edición, Tormenta Fest continúa creciendo como una propuesta cultural vinculada al territorio, al asociacionismo y a la música alternativa, manteniendo una escala cercana y un aforo limitado que permite conservar la esencia del festival: un encuentro de dos días donde el público, las bandas y el municipio forman parte de una misma experiencia.

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Las entradas para asistir a un solo día del festival tendrán un precio de 12,50 euros mientras que el abono para disfrutar de los dos días estará disponible por 18,00 euros. Ambas se podrán conseguir de forma anticipada a través de la plataforma oficial, donde el usuario podrá seleccionar la entrada que mejor se ajuste a sus preferencias.