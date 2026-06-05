El colegio El Llano de Monesterio participa en un proyecto para la recuperación de la Gallina Azul Extremeña

La semana del Medio Ambiente, que concluyó este viernes, 5 de junio, con la celebración mundial de esta efeméride, ha estado marcada, en el colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio por la realización de diferentes iniciativas, dentro y fuera de las aulas, con el objetivo de “concienciar” sobre la sostenibilidad del planeta. Entre otras actividades, el alumnado ha desarrollado una visita a la finca La Cocosa, de la Diputación Provincial de Badajoz; han comenzado a recoger los primeros frutos de su huerto escolar y están viendo nacer los primeros pollos de un interesantísimo proyecto con el que fomentar la recuperación de la Gallina Azul Extremeña.

Según explica Juan Molina, director del centro educativo, se trata de “transmitir valores de sostenibilidad ambiental”, entre los niños y niñas, a través de diferentes iniciativas para que, los más pequeños, “pese a residir en un núcleo rural”, comprendan y “adquieran hábitos ecológicos”, que, después, puedan transmitir en su entorno familiar y aplicar en su vida diaria.

Gallina azul

Como acción más destacada, el centro participa en un proyecto sobre la recuperación de la Gallina Azul Extremeña. Se trata de una raza autóctona de la región, “que forma parte del patrimonio natural y cultural de Extremadura”.

Con la colaboración de Sergio Nogues, a su vez, miembro de la asociación Gallina Azul, el centro ha instalado una incubadora, con huevos fértiles de esta raza, para que el alumnado pueda contemplar todo el proceso, (desde la incubación hasta la eclosión y posterior cuidado de los pollos), a través de una propuesta de educación ambiental, donde “el alumnado se adentra en el conocimiento de esta especie y en la importancia de su conservación”. Los participantes de esta actividad están criando 7 pollitos. “Toda una lección de vida”, que les permite conocer “de forma directa” el ciclo de la naturaleza, además de ayudar a la recuperación de la especie.

Huerto escolar

Otra de las iniciativas que comenzó a fraguarse en el pasado curso, también “está dando muy buenos resultados”, manifiesta el director. En estos días, el alumnado “está comenzando a recoger los primeros frutos” de su huerto escolar, con la “satisfacción, la emoción y el asombro” que produce transformar el aprendizaje teórico en una experiencia que el centro conjuga con su proyecto de “alimentación favorable”.

“Ya vieron crecer los primeros productos procedentes de nuestro huerto de invierno”, señala el director. Ahora, contando para ello con la colaboración de miembros de la asociación local, Cúriga-Ecologistas en Acción, el alumnado experimenta la importancia de adquirir conocimientos “ecológicos y nutricionales”, en contacto directo con la naturaleza”.

La Cocosa

Otra de las actividades relacionada con la conmemoración del Día Internacional de Medio Ambiente, ha sido la visita del alumnado de 4º de Primaria a la finca La Cocosa de la Diputación Provincial de Badajoz. Allí, manifiesta, Juan Molina, participaron en una serie de visitas, talleres, exposiciones y explicaciones, sobre todo lo relacionado con la “sostenibilidad ambiental”, que pueda servirles para asegurar el futuro de la agricultura y la ganadería en las zonas rurales de Extremadura.

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El Centro de Capacitación en Sostenibilidad y de Educación Ambiental La Cocosa, es una entidad de referencia para la formación para el empleo en todo lo concerniente con el desarrollo sostenible, así como un recurso público destinado a la educación y la sensibilización ambiental.