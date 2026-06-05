Dos jóvenes talentos, Alonso Ferrera y Antonio Siendones, ofrecerán conciertos en Olivenza y Almendral

Con motivo del 43 Festival Ibérico de Música, las localidades de Almendral y Olivenza acogerán a dos jóvenes artistas de la región que ofrecerán conciertos musicales con estradas libres hasta completar aforo.

El 6 de junio será el turno del violinista Alonso Ferrera Vidigal en la Casa de la Cultura de Olivenza, su localidad natal, a las 20.00 horas. Interpretará un programa compuesto por obras de J. S. Bach, W. Wieniawski yJ. Sibelius, acompañado por la pianista Elizaveta Yaroshinkaia.

Alonso Ferrera ha ganado recientemente el Primer Premio Absoluto en el Concurso Internacional 'Villa de Bilbao', un importante galardón que se suma a otros muchos que ha conseguido dentro y fuera de España. El joven oliventino debutó a los 15 años como solista interpretando el concierto número 5 de Mozart con la Orquesta de Extremadura, dirigida por Juan Pablo Valencia, en 2023.

Al día siguiente, en Almendral, se podrá disfrutar del guitarrista Antonio Siendones Parreño, natural de Cáceres, en el Centro Cultural de la localidad, también a las 20.00 horas. Antonio Siendones es alumno en el Conservatorio Profesional ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres, donde sobresale por sus altas calificaciones. También ha participado en distintos concursos nacionales e internacionales.

Noticias relacionadas

En su concierto en Almendral, con el que se clausura el 43 Festival Ibérico de Música, interpretará algunas piezas de J.S. Bach y de D. Aguado, así como la obra ‘La Catedral’ de A. Pío Barrios, ‘Recuerdos de la Alhambra’ de F. Tárrega e ‘Invierno Porteño’ de A. Piazzola.