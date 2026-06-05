Jose Antonio García Masero presenta su primera novela 'Volveré' en Oliva de la Frontera

El periodista Jose Antonio García Masero presentará mañana sábado 6 de junio su novela 'Volveré', un drama familiar que aborda el peso de la culpa, la injusticia y la esperanza de reconstruirse cuando todo parece perdido. Tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Oliva de la Frontera, localidad natal del autor, a las 21.00 horas. La presentación, que estará conducida por Lourdes Aguilar, compañera de profesión, contará con proyecciones audiovisuales, una entrevista al autor, lectura del prólogo acompañada de música y una decoración cuidada.

'Volveré' es un drama familiar con un alto contenido emocional en el que el joven autor ha estado trabajando desde los 13 años.También pone el foco en las heridas emocionales, la culpa y la necesidad de encontrar luz incluso cuando la vida parece haberlo arrebatado todo. Es una historia marcada por la injusticia, pero también por la posibilidad de recomponerse. Cuando comenzó a escribir el libro, José Antonio soñaba con ser director de cine y llevar a la gran pantalla las historias que imaginaba. Fue entonces cuando empezó a desarrollar esta novela con la ilusión de que algún día pudiera convertirse también en un guion cinematográfico.

Sobre el autor

Su documental “¿Dónde estás Francis?”, emitido en el canal de YouTube 'El Bisabuelo', supera las 300.000 reproducciones y ha sido muy importante en la trayectoria profesional del autor. Con este trabajo, el periodista consiguió dar visibilidad y contribuir a que se reabriera el caso de Francisca Cadenas, desaparecida en la localidad de Hornachos la 9 de mayo en la localidad de Hornachos. Este reconocimiento le ha impulsado a publicar esta primera novela.

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José Antonio García Masero ha querido que la primera presentación oficial de 'Volveré' sea en Oliva de la Frontera, su pueblo, como forma de agradecimiento por el apoyo recibido. La cita estará abierta al público y los asistentes podrán adquirir la novela durante el acto. Y que se la firme su autor.