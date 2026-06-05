Torre de Miguel Sesmero renueva su ayuntamiento con infraestructuras más accesibles y sostenibles

Torre de Miguel Sesmero ha inaugurado el 5 de junio la renovación del Ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Diputación de Badajoz que ha destinado más de 180.000 euros a la modernización de esta infraestructura municipal. La actuación ha incluido la instalación de un ascensor y nuevo equipamiento con el objetivo de adaptar este edificio público a las nuevas necesidades de la ciudadanía, mejorando su accesibilidad, eficiencia y funcionalidad.

Raquel del Puerto, presidenta de la institución provincial, ha asegurado que con esta actuación, el municipio abre una nueva etapa con una casa consistorial preparada para responder mejor a las necesidades de los vecinos: “Torre de Miguel Sesmero inicia una nueva etapa con un Ayuntamiento más sostenible, accesible y cercano, que le permitirá atender mejor a la ciudadanía, con menos tiempos de espera y con un trato al público más humano”, y además, ha querido reivindicar que los ayuntamientos tienen un papel esencial al ser "las casas de todas y de todos y donde se ejerce el municipalismo”.

La presidenta también ha defendido que cada nueva infraestructura municipal representa una señal de vitalidad para el mundo rural: "Cualquier actuación que se tenga que hacer en el pueblo, ya sea un polideportivo o una piscina, es consecuencia de que ese pueblo aún tiene vida, de que quiere un presente y un futuro mejor, y de que está creciendo y progresando junto al resto de la provincia”.

El ayuntamiento actualmente

Por su parte, la alcaldesa del municipio, Beatriz Sánchez, ha querido dejar claro que esta ansiada reforma es posible gracias a la implicación de las instituciones, además de la aportación propia del Ayuntamiento y se ha mostrado muy satisfecha con el resultado final, ya que desde hace unos meses cuentan con un ayuntamiento “accesible, moderno, en el que se ha mantenido el patrimonio hallado”. Además, ahora se puede “ofrecer a los vecinos en la plaza de España, todos los servicios municipales de los que disponemos”.

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Sánchez ha querido poner en valor el gran trabajo realizado, sobre todo teniendo en cuenta las malas condiciones que presentaba el Ayuntamiento, así como el edificio anexo que estaba en “condiciones pésimas” y ahora se ha podido recuperar.