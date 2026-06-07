Itinerario más corto por las altas temperaturas en la procesión del Corpus de Monesterio

“Es la festividad más importante de la iglesia católica”, expresa la hermana mayor de la Archicofradía Sacramental y Virgen de los Dolores, Mariví Martínez, encargada de rendir culto, venerar y organizar la procesión del Corpus a través de una manifestación religiosa pública que, este año, recortó recorrido, debido a las altas temperaturas.

La misa se mantuvo en su horario habitual de las 12 del mediodía, con lo que el cortejo procesional salió a la Plaza del Pueblo, sobre las 12:45 horas. Sin llegar al calor extremo de la pasada semana, a esas horas el termómetro superaba los 30 grados, justificando así la acertada decisión de acortar itinerario. La custodia del Corpus, portada por los padres de los niños y niñas de Primera Comunión, recorrió las calles, Virgen de Gracia, Colón, Torrecilla, Concha Espina, La Molineta y Barrio de la Cruz.

Muy participativa

Abrieron cortejo las integrantes de la junta directiva de la Archicofradía Sacramental, portando cruces de varal, en representación de sus cargos, algunas de ellas ataviadas con mantillas blancas. A continuación, dando representatividad a todas las hermandades y cofradías de la Parroquia, desfilaron los estandartes con las imágenes de las vírgenes y cristos titulares de sus asociaciones religiosas.

El séquito incluyó a una treintena de niños ni niñas, con sus trajes de Primera Comunión, como símbolo de continuidad cristiana, acompañados por sus catequistas. Finalmente, el templete que protegió y exhibió la Sagrada Forma durante su itinerario por las calles del pueblo.

Como cada año, durante el recorrido, se instalaron altares, se engalanaron balcones y ventanas y el adoquinado de algunas calles quedó oculto bajo el manto verde de plantas, macetas y adornos florales, contando para ello con la colaboración del vecindario.

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Con esta procesión se cierra el calendario anual de la hermandad más antigua de Monesterio, fundada hace más de un siglo, encargada de articular gran parte de las actividades religiosas más importantes de la Semana Santa. Con esta hermandad, además del Corpus Christi, procesionan Jesús Amarrado a la Columna, El Cautivo, el Cristo de la Buena Muerte, el Santo Entierro y la Virgen de los Dolores. Este año ha ampliado su patrimonio con la incorporación de la nueva talla de Jesús en la borriquita.