Alange combinará música en directo y naturaleza con La Jara Festival

Durante los días 12 y 13 de junio, Alange albergará La Jara Festival, la tercera edición de un festival que combina música en directo con actividades en la naturaleza. Se trata de un encuentro que pretende convertirse en una experiencia cultural completa, en la que la música solo sea el punto de partida de una convivencia donde poder disfrutar de actividades en el entorno natural.

El recinto ferial será el encargado de acoger las actividades musicales, aunque también se podrá disfrutar de la naturaleza a través de actividades como rutas senderistas o tirolinas por el pantano o el castillo de la localidad. El objetivo es disfrutar mientras se promueve y divulga el patrimonio hitórico. Así lo explican los promotores de este encuentro que reune música y naturaleza, Alejandro y Alberto Quevedo, dos vecinos del municipio que buscan combatir la despoblación rural a traves de la convivencia, el disfrute y la tolerancia.

Programación musical

El primer día dará comienzo a las 19.30 horas con artistas como 'Combos la octava' o 'Deltó', un tributo a Extremoduro. El sábado 13 de junio comenzará media hora más tarde, con grupos musicales como 'Extasis' o 'La regadera'. La finalidad de integrar este tipo de artistas, de diversos estilos y procedencias, es propagar la música de artistas locales y de grupos nacionales emergentes.

También se proporcionará a los asistentes la oportunidad de disfrutar de la experiencia completa gracias a las zonas habilitadas de acampada, así como a los espacios para camper y caravanas. Ambas opciones totalmente gratuitas. Además, se podrá contar con alojamientos locales como casas rurales, apartamentos y hoteles.

La programación, que se complementa con barra y puestos de comidas económicos, está dirigida a todo tipo de públicos y las entradas tendrán un coste de 16 euros por día, teniendo la opción de obtener un bono que integra los dos días por 30 euros. Los menores de 14 años podrán obtenerlas de forma gratuita.

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La presentación oficial del festival tendrá lugar en el bar de la localidad 'Ocean Playita' el jueves 10 de junio a partir de las 20.00 horas, con apreitivo gratuito a cargo de la Asociación Cultural La Mimbre, promotora del evento.