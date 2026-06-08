El ayuntamiento de Monesterio y la Junta renuevan la segunda prórroga para la prestación de los servicios sociales

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado el segundo acuerdo de prórroga, para el año 2026, del convenio de colaboración entre la consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de Monesterio, Cabeza la Vaca, Montemolín y Calera de León, para la continuidad de la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención social Básica. El acuerdo fue suscrito con fecha 29 de diciembre de 2023.

Tras la aprobación plenaria por parte de cada uno de los ayuntamientos que forman parte de esta agrupación de municipios, --denominada ‘049 Monesterio’--, el pasado día 5 de junio se publicaba este acuerdo suscrito entre la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, y los alcaldes y alcaldesas de, Cabeza la Vaca, (Luis David Zapata Macías); Calera de León, (Joaquina Rebollo Caballero); Loli Vargas Villalba, (Monesterio) y José Manuel Carbajo Galván, (Montemolín).

Aportaciones económicas

El acuerdo, que se prorroga hasta el día 31 de diciembre, de 2026, cuenta con una dotación económica de 121.112 €, de los cuales, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta, aporta la cantidad de 119.901 €, equivalentes al 99% de la financiación total. Por su parte, los ayuntamientos sufragan la cantidad de 1.211 €, que se corresponden con la diferencia hasta alcanzar el 100% de la financiación.

El presupuesto total para el ejercicio actual destina a gastos de personal la cantidad de 119.222 €, de los que 118.030 €, están financiados por la administración regional y 1.192 €, corren por cuenta de los ayuntamientos adscritos al servicio. Para gastos de funcionamiento, la Junta a porta la cantidad de 1.890 €, mientras que los ayuntamientos únicamente deben abonar 18.90 €.

El reparto de las cantidades que deben abonar los ayuntamientos se realiza en función a su número de habitantes, con lo que, Cabeza la Vaca, con 1.255 habitantes, abona la cantidad de 198,78 €; Calera de León, con 918 habitantes, aporta 144,67 €; Monesterio, con 4.230 habitantes, paga 667,80 € y a Montemolín, con 1.267 habitantes, le toca abonar la cantidad de 199,88 €.

La agrupación de Monesterio atiende a un total de 4 municipios, con una población aproximada de 7.670 habitantes. Para ello, el servicio cuenta con 3 profesionales del Trabajo Social, reconocidos al Servicio Social de Atención Social básica, por la consejería de Salud y Servicios Sociales.

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Esta agrupación forma parte de una red pública, de atención a la ciudadanía, destinada a garantizar su bienestar, basada en el trabajo preventivo ante situaciones de riesgo, con el objetivo de evitar la exclusión social, atendiendo sus necesidades básicas. Son, el primer punto de apoyo al que pueden acudir los vecinos y vecinas, donde recibir orientación personalizada sobre recursos, prestaciones y los recursos más adecuados para sus necesidades.