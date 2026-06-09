El calor en las aulas obliga al colegio El Llano de Monesterio a comprar ventiladores

Las altas temperaturas que vienen acompañando durante el mes de mayo y primeras semanas de junio, han obligado al equipo directivo del colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, a la compra de ventiladores.

Según explica su director, Juan Molina, durante estos días, “en el interior de las aulas las temperaturas superan los 30 ºC”, con lo que, “hasta que se aplique una medida definitiva de climatización”, el centro ha decidido, “hacer un esfuerzo presupuestario”, para la adquisición de 36 ventiladores, repartidos en 3 aparatos por aula. El calor “se hace insufrible”, expresa Molina: “a las 9 de la mañana, las aulas de la segunda planta del edificio central son elevadísimas y lo mismo ocurre en el edificio que alberga los cursos de 1º y 2º de Primaria”. El único que se salva, por su “tipología constructiva, de paredes anchas”, es el edificio antiguo, que alberga al alumnado de Educación Infantil. “Seguimos pasando calor, pero, la instalación de ventiladores y mantener las ventanas abiertas”, está ayudando a hacer “más llevadera” la jornada escolar, matiza el director.

1000 euros

La adquisición de estos aparatos ha supuesto el gasto de algo más de 1.000 €; “una inversión y un esfuerzo económico muy importante”, señala el director. El gasto ha sido sufragado a través del presupuesto del centro. “Nuestro presupuesto es bastante escaso, con lo que tendremos que recortar de otras partidas”, se lamenta Juan Molina, aunque para su equipo directivo, resulta “esencial” una inversión “necesaria”, que responde al “compromiso del colegio con el bienestar de nuestro alumnado, favoreciendo un ambiente de aprendizaje más confortable hasta que finalice el curso”.

Todos los aparatos cumplen con la normativa. Tras contactar con el departamento de riesgos laborales, lo más aconsejable era “adquirir aparatos en los que prime la seguridad”. En este contexto, el centro, siguiendo estas recomendaciones, ha adquirido ventiladores que “ofrecen las medidas necesarias, siempre bajo la supervisión de los docentes”. También “es necesario que los equipos sean propios”.

Compromisos

“Existe un compromiso por parte del ayuntamiento de Monesterio para la gestión de recursos económicos para solucionar el problema”, afirma el director del centro. La idea, explica es, “gestionar la instalación equipos de climatización, a través de un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Badajoz, mediante la colocación de placas solares o mediante el programa de comunidades energéticas”. Del mismo modo, expresa Molina, “también existe un programa de eficiencia energética de la Junta”. Mientras llegan estas iniciativas, “que no se esperan a corto plazo”, el centro ha decidido “intentar combatir el calor de las aulas”, con recursos propios.

Noticias relacionadas

“Nos da un poco de rabia que, los edificios públicos de cualquier administración dispongan de climatización y, en cambio, en los centros escolares, donde están la población más vulnerable, que son los niños, parece ser que no importa”, concluye el director del colegio que, insta a la administración a realizar “una inversión directa por parte de la Junta de Extremadura para que el espacio de trabajo de los niños sea habitable”.