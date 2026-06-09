Comienzan los cursos de carnet de conducir gratis de la Cámara de Comercio en Monesterio

Monesterio acoge, por segundo verano consecutivo, dos cursos intensivos de conducción, diseñados para facilitar el acceso al mercado laboral de jóvenes desempleados de la provincia. El programa se extenderá hasta el próximo 17 de julio, a través de formación exprés, con un ahorro estimado en unos 600 € por alumno, al cubrir las tasas de la DGT, el material de estudio y cinco clases prácticas.

Financiado con fondos europeos, el proyecto exige requisitos específicos. Sandra Díaz, responsable de la oficina de la Cámara de Comercio en Monesterio, destalla su estructura: “el curso se divide en 30 horas de habilidades sociales y 90 horas para el carnet, que incluyen la teoría y cuatro prácticas, quedando la quinta reservada para el examen, Las 50 plazas se asignaron por orden de inscripción a jóvenes de entre 18 y 30 años, desempleados, en Garantía Juvenil”. Díaz añade que, el curso da cobertura a “personas de toda la provincia, quienes, además, tendrán reservadas sus prácticas durante un año. De los 50 alumnos seleccionados, 43 son de Monesterio y los 7 restantes de las localidades de Pallares, Santa María de Navas y Montemolín.

Clave para el empleo

La inauguración, que tuvo lugar el pasado lunes, 8 de junio, en la sede de las autoescuelas Ramigo SL y Monesterio SL, contó con la presencia de la alcaldesa, Loli Vargas, quien, animó al alumnado a aprovechar este recurso. “Tenéis una oportunidad que a muchos les gustaría. Os va a salir el carnet prácticamente gratis. Es una herramienta crucial para el mundo laboral, donde se os exige que tengáis el carnet de conducir y vehículo propio”, expresó la alcaldesa. Vargas señaló que, “la Cámara de comercio invierte en vuestro futuro”, agradeciendo a la entidad organizadora por impulsar este curso y otros como los de corte de jamón, patronaje o, corte y confección, enfocados a reducir el paro entre los colectivos más vulnerables, especialmente el de las mujeres.

El alumnado a las puertas de Autoescuela Ramigo SL / Carmen Moreno

Curso exprés

El profesorado coincide en que el formato exige compromiso, pero ofrece flexibilidad. Francisco González, de Autoescuela Ramigo SL, define el curso como un despliegue de facilidades. “Vamos a hacer una maratón para que todo el mundo se saque el carné. Como sois estudiantes, sacaréis rápido el teórico y para que podáis adaptaros al exterior, todo será muy flexible”, expresó el profesor. Además, destacó que contarán con una app móvil para hacer los test. “El carnet os dará independencia y movilidad laboral”, indicó ante el alumnado.

Por su parte, Francisco Espacio, de Autoescuela Monesterio SL, recordó el éxito de la edición anterior y el esfuerzo final que requiere de los alumnos: “habéis terminado un curso difícil como es 2º de Bachillerato, os habéis enfrentado a la PAU. De igual manera tendremos que afrontar este proyecto, se os exige un poquito más, pero la recompensa es muy grande, obtener vuestro carnet de conducir en unas condiciones óptimas, a través de una oportunidad que debemos aprovechar”, aconsejó a sus 25 alumnos y alumnas.

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