Graduaciones en el IES Maestro Juan Calero de Monesterio por partida doble

El auditorio municipal de la casa de la cultura de Monesterio acogió el acto de graduación del alumnado de Bachillerato y del Ciclo Formativo Sociosanitario de Atención a personas en Situación de Dependencia del Instituto de Educación Secundaria ‘Maestro Juan Calero’ de Monesterio. En total 45 graduados que, tras pasar buena parte de su periodo de formación en este centro educativo, cierran una importante etapa de sus vidas para enfrentarse a otros retos académicos o laborales.

Como suele ocurrir en este tipo de ceremonias, que llenó por completo el patio de butacas del auditorio municipal, la velada estuvo marcada por la emoción, la ilusión y los nervios propios de quienes se encuentran a las puertas de una nueva etapa en sus vidas.

Mónica de Castro, responsable de las actividades extraescolares y complementarias del ‘Juan Calero’, ha destacado la “importancia” de este momento para los estudiantes, quienes “estaban deseando de que llegara este día, que llevaban preparando desde octubre”. Después de “tanto esfuerzo”, y tras su participación en las pruebas de acceso a la Universidad”, llegó el momento de celebrar esta ceremonia, que contó con la “colaboración e implicación” de profesores y personal no docente. El evento, “resultó todo un éxito”, para lo cual se hizo necesaria la implicación del alumnado, profesores y personal no docente.

La ceremonia

El acto de graduación comenzó con la subida de todo el alumnado al escenario. La presentación corrió a cargo de dos profesoras del centro. Durante el acto, los tutores dirigieron unas palabras a los graduados, centradas en “el futuro que les espera y los retos que afrontan a partir de ahora”. “Es un proceso de separación. Ahora, cada uno elige su propio destino”, explica la coordinadora de actividades.

La ceremonia concluyó con una de las imágenes más esperadas de la velada. Todo el alumnado volvió a subir al escenario para lanzar al aire sus becas de graduación. “Un gesto simbólico que representó el final de una etapa y el comienzo de nuevos caminos”. Finalmente, posaron para la tradicional foto de familia con la que inmortalizar un momento que quedará para el recuerdo de estudiantes, profesores y familiares.

La voz de Carolina Valiente

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la actuación, en directo, de la alumna Carolina Valiente, que saltó a la fama por su destacada participación en el programa de televisión ‘La Voz Kids’, en 2025. Para la ocasión, Carolina eligió la canción ‘Si te vas’, homenaje al desaparecido Robe Iniesta y más que apropiada para la ocasión. Sus canciones fueron marcando las distintas partes de la ceremonia, con la interpretación de otro tema musical de Rosalía.

A las puertas de finalizar el curso académico para todas las etapas educativas, Mónica afirma que entre los recién graduados “se aprecian los nervios propios por la espera de las calificaciones de las pruebas de acceso a la Universidad”. “Espero que todos saquen sus notas de corte y que tengan suerte en su nueva vida”, concluyó la responsable de actividades extraescolares del centro-

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Una tarde de emociones, despedidas y esperanzas que quedará grabada en la memoria de toda la comunidad educativa del IES ‘Maestro Juan Calero’.