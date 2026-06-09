Este fin de semana Monesterio celebra su Vía de la Tapa con 14 propuestas a 3,50 €

Todo preparado para la celebración de una de las citas gastronómicas más destacada de la primavera de Monesterio. La gastronomía volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos de la localidad con la celebración de la XV Ruta Vía de la Tapa, que se celebrará entre los días 12, al 14 de junio y que, este año contará con la participación de 14 establecimientos hosteleros de la localidad.

La iniciativa, organizada por el ayuntamiento, cuenta con la colaboración de los bares y restaurantes adscritos a este evento que, un año más, “sacará a la calle a vecinos y visitantes”, para disfrutar de una amplia variedad de propuestas culinarias, creadas especialmente para la ocasión.

Las cocinas de los establecimientos participantes servirán su tapa desde la noche del viernes, hasta el mediodía del domingo. Los asistentes podrán recorrer los diferentes bares y restaurantes para degustar una selección de tapas “muy especial”, con apuestas muy atractivas, al precio de promoción de 3,50 €. Además, los participantes podrán votar su tapa favorita y entrar en el sorteo de un premio valorado en 150 €, que podrá canjearse por una comida o cena, en el establecimiento ganador.

Atractivo turístico

En la presentación de la actividad, la concejala de Turismo, Manola Ferreira, ha destacado la “importancia” de esta ruta para la “promoción de Monesterio y su sector hostelero”. Según ha señalado, la Vía de la Tapa, “invita a salir ya probar nuevas propuestas gastronómicas. Los precios son muy bajos y los restaurantes no lo hacen para ganar dinero, sino para atraer nuevos clientes. En Monesterio, la relación calidad-precio, es excelente”, señala.

Ferreira también ha puesto en valor es esfuerzo realizado por los establecimientos participantes para ofrecer elaboraciones “atractivas y de calidad”. En este sentido, afirma que, una vez conocida la selección de tapas participantes, “dan ganas de probarlas todas. No hay ninguna que no tenga detrás un producto de calidad. Están muy curradas y hay mucho trabajo por parte de sus creadores”, ha afirmado.

Implicación

Desde la organización se ha querido agradecer públicamente la “implicación” de los hosteleros locales que, un año más, se suman a una iniciativa “ya consolidada” en el calendario de actividades del municipio. El objetivo principal es “animar a la ciudadanía y a quienes visiten la comarca durante esos días a disfrutar de la gastronomía local, conocer la oferta hostelera de Monesterio y contribuir al dinamismo económico del municipio”, expresa la concejala de Turismo.

Quienes quieran disfrutar de esta cita tendrán la oportunidad de degustar las siguientes creaciones culinarias: Hotel Moya, ‘Crunch de chapata ibérica’. Abarka Restaurante, ‘Tiras de pollo fritas con curry tradicional amarillo y arroz aromático’. Restaurante La Dehesa, ‘Recuerdos del Atlántico’. SDM, ‘Tosta de carne desmechada con base de mojo picón y toque de cebolla caramelizada’. Casa Juan, ‘Sashami al estilo Casa Juan’, (tornitas de maíz sobre aguacate, atún y mango). D´Paco, ‘La escabechada de Paco’, (atún escabechado sobre brioche tostado y mayonesa kimchi). El Cono, ‘Capricho de setas exclusivas para paladares selectos’. El Roncón del Sur, ‘Solomillo al whisky’. Taperia El Tunel, ‘Taco de camarón con tartar de atún’. Extremadura, ‘Fileta sorpresa con salsa de champán’. La Madriguera, ‘Lomo de sardina adobada sobre un nido de pisto’. Bar La Ponderosa, ‘Milhojas de berenjena y queso de cabra con vinagreta de miel y mando’. Bar Leo, ‘Montadito de pringá’. Milano Bar, 'Crujiente cremoso de solomillo ibérico'.

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La XV Vía de la Tapa se presenta como una oportunidad para descubrir nuevos sabores, apoyar a los negocios locales y disfrutar de un ambiente festivo en torno a una de las señas de identidad de Monesterio: Su gastronomía.