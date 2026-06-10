Hallan dos proyectiles navales en un centro de reciclaje de Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Dos proyectiles de unos 35 centímetros de longitud y 10 de ancho. Es lo que encontraron este martes trabajadores de un centro de reciclaje en la localidad de Jerez de los Caballeros (Badajoz). Tras avisar inmediatamente a la Guardia Civil, los artefactos fueron retirados de forma segura, según informan fuentes de la comandancia pacense.

Se trata de dos disparos de ejercicio de calibre 76 milímetros de munición naval, que tras inventariarse, fueron recogidos por los técnicos para su destrucción.

Son dos disparos de ejercicio de munición naval. / GUARDIA CIVIL

El hallazgo se produjo de forma fortuita, cuando los empleados realizaban tareas de clasificación e inspección rutinaria de los distintos materiales. Los artefactos fueron localizados en el interior del depósito de chatarra, donde descargan de forma habitual los camiones.

Unidad especializada

Una vez que se comunicó su aparición, se activó el protocolo de seguridad y se requirió la presencia de una unidad especializada de la Guardia Civil para iniciar las labores de catalogación, calibración y estudio técnico de los proyectiles.

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La Guardia Civil recuerda que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y, aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas intactas y cualquier manipulación indebida puede activar su carga.