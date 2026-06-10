Polémica en Fuentes de León por el lanzamiento de fuegos artificiales ante una alerta de AEMET

Las fiestas del Santísimo Corpus Christi de Fuentes de León han sido este año escenario de un episodio polémico en torno a la celebración de su tradicional espectáculo pirotécnico. La decisión del ayuntamiento de adelantar el lanzamiento de fuegos artificiales a 15 minutos antes de la activación de una alerta de la Agencia Estatal de Meteorología por riesgo de incendio en la localidad ha sido el origen de la controversia.

El pasado 7 de junio el municipio de Fuentes de León se encontraba en plena programación de sus fiestas. Ese domingo, después de la tradicional procesión del Santísimo, estaba programado un espectáculo de fuegos artificiales a las 00.00 horas. Sin embargo, el ayuntamiento recibió un aviso de la AEMET que situaba al municipio en situación de riesgo alto de incendio a partir de esa misma hora.

El equipo de gobierno de Fuentes de León informó a la ciudadanía el domingo a las 14.25 horas -a través de las redes sociales del ayuntamiento- de que el espectáculo se adelantaba a las 23.45 horas, 15 minutos antes de que se activase la alerta. Esta cuestión ha provocado que Ecologistas en Acción Extremadura emitiera un comunicado cuestionando la decisión tomada ya que "este adelanto de apenas quince minutos pretende esquivar la legalidad de la alerta, pero mantiene intacto el peligro real sobre el terreno."

La organización ecologista escribió también en la nota informativa que "las condiciones ambientales a las 23.45 horas son exactamente las mismas que a las 00.00 horas" y que "lanzar toneladas de material inflamable e incandescente a la atmósfera quince minutos antes de que el reloj marque la hora oficial del riesgo alto no disminuye la probabilidad de que una chispa descontrole un fuego forestal." También quisieron subrayar que las alertas de la AEMET y de los servicios de protección civil "no son meras sugerencias ni trámites burocráticos que sortear mediante argucias horarias; son herramientas técnicas basadas en datos científicos destinadas a salvar vidas y proteger ecosistemas."

Carlos Garrón, portavoz del Área de Naturaleza de la asociación, ha asegurado que a pesar de que en la mayor parte de los casos, estos avisos son preventivos "quien juega con fuego, se puede quemar". El portavoz hacía alusión a este juego de palabras para subrayar que podría haber ocurrido algo perjudicual para todos y que en este caso, son "los ayuntamientos los órganos que deben dar ejemplo a la ciudadanía". También asegura que se podría haber organizado cualquier otra actividad que no supusiese un peligro para el medioambiente y ha añadido que hay que saber a qué cuestiones darle importancia ya que no es necesario mantener una actividad únicamente porque sea tradición en el municipio.

La opinión de los fonteños

El portavoz también explica que fueron los vecinos de Fuentes de León los que acudieron a Ecologistas en Acción para dar a conocer la situación ya que, según él, "a la ciudadanía no le gusta señalar y por eso acuden a este tipo de asociaciones". Algunos de ellos también han mostrado su descontento a través de los comentarios en la red social donde se publicó el aviso del adelanto horario.

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Desde la asociación piden que la administración local aclare lo sucedido y explique las razones que le llevaron a tomar esa decisión. La alcaldesa de la localidad, por su parte, no quiere ofrecer declaraciones sobre el tema y asegura que emitirá un comunicado próximamente.