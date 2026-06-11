Eléctrica Monesterio SL construirá un nuevo Centro de Transformación en el parking del Paseo de Extremadura

El Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz ha publicado un anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Junta de Extremadura, en el que se somete a información pública la autorización administrativa previa y el reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto denominado, ‘Nuevo Centro de Transformación y línea subterránea’, en el término municipal de Monesterio, a cargo de la empresa Distribuidora Eléctrica Monesterio S.L.

Se trata, explica Manuel Fernández, ingeniero de la distribuidora, de una iniciativa cuya finalidad es la de “mejorar la calidad y atender nuevos suministros”. Concretamente, narra Fernández, con esta intervención se pretende construir un nuevo Centro de Transformación, que estará ubicado en los nuevos aparcamientos del Paseo de Extremadura. Debido a su número de plazas, (alrededor de un centenar), “hay que crear reserva para la recarga de vehículos eléctricos”, afirma.

Según relata Fernández, la zona, “no dispone de centros de transformación” que puedan satisfacer esta demanda, con lo que, estas obras, además de dar cobertura a la, cada vez mayor demanda de puntos de recarga, “mejorará la distribución eléctrica” en la zona centro de Monesterio. Para ello, se ejecutará una nueva línea subterránea que partirá desde el centro de transformación ‘Huerta Murcia’, ubicado en la calle Tentudía, con una longitud de unos 360 metros.

Necesaria

La nueva instalación, expresa el ingeniero de la empresa, se hace necesaria ante la “proliferación” de vehículos eléctricos, que, aunque ya disponen de diferentes puntos de recarga en la localidad, una vez finalizada la ejecución del proyecto, podrán beneficiarse de este nuevo lugar de carga. Sobre todo, para los usuarios de este céntrico aparcamiento, ubicado en el corazón de Monesterio.

Del mismo modo, señala Fernández, esta obra servirá para poder dar servicio ante “posibles aumentos de potencia”, en una zona “de comercios, bares, restaurantes, etc.”. Para ello, explica el técnico, se cuenta con la “colaboración” del ayuntamiento de la localidad. En la misma publicación se incluye la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por este proyecto.

Apagón del viernes

Preguntado por las causas del corte de suministro eléctrico que se produjo el pasado viernes, 5 de junio, que se inició sobre las 10:30 horas y se prolongó durante casi dos horas, Manuel Fernández explica que se debió al “incendio de unas placas solares”, en el camino de Cala. La “sobretensión que se produjo en instalaciones de un tercero, (Valsolar), supuso que saltaran las protecciones en el centro de transformación de Minas de Cala”.

Noticias relacionadas

La intervención sostiene el ingeniero de Eléctrica Monesterio, fue lenta, entre otras circunstancias, porque el restablecimiento se tuvo que hacer, “poco a poco”, debido, tanto a la distancia, como a que, “en ese momento, los reenganches estaban desactivados” ya que la distribuidora estaba realizando trabajos en el centro de transformación de Minas de Cala. La empresa “lamenta” esta interrupción, tanto por su duración, como por las horas en la que se produjo.