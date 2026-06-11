La exposición literaria ‘Bookface’ del Plan de Fomento de la Lectura llega a Monesterio

La sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio acoge, hasta el próximo día 24 de junio, una exposición del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta de Extremadura, en la que se recogen 26 trabajos, seleccionados tras la celebración del concurso ‘Bookface’, de animación a la lectura, en el que participaron diferentes lectores de la biblioteca municipal Cervantes de esta localidad.

Esta muestra itinerante llega a Monesterio, tras ser solicitada desde el centro municipal de lectura, ya que “una de las fotografías” que aparecen en ella, es obra de la monesteriense Alba Calderón Quiroga. En su trabajo, la joven lectora de la localidad, “apuesta por la literatura infantil”, a través de una imagen titulada ‘Ponte mis gafas’. Esta foto está integrada entre los 26 paneles de los que consta la exposición, con medidas de 30X42 centímetros.

La exposición puede visitarse en horario de tarde, de 18:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes. Organizada por la biblioteca municipal, cuenta con la colaboración del ayuntamiento, la Universidad Popular, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura.

El ‘Bookface’, es una tendencia fotográfica que consiste en combinar la portada de un libro con una parte del cuerpo de la persona que realiza el trabajo. El resultado es la creación de una ilusión visual en la que ambas imágenes se fusionan. Esta exposición surgió del concurso lanzado en 2025 a las bibliotecas, agencias de lectura, centros educativos y diferentes instituciones de nuestra región. La actividad, expresan sus promotores, “no solo ha fomentado la creatividad y el ingenio, sino también ha promovido el interés por los libros y la lectura de una manera lúdica y atractiva”.

‘Helados Nubeteca’

Por otro lado, la biblioteca Cervantes informa sobre la incorporación, este verano, de más de 900 títulos a su ‘Nubeteca’, un proyecto impulsado por la Diputación Provincial de Badajoz, que tiene como objetivo acercar a los ciudadanos un amplio catálogo de libros digitales. La campaña recibe el nombre de ‘Helados nubeteca’, con motivo de la llegada del verano.

Según se explica, el catálogo cuenta con 72 títulos nuevos y una carga adicional de 828 títulos en modalidad de lectura sin espera, para garantizar que acceden a los mismos todas las personas que lo deseen de manera simultánea.

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La biblioteca de Monesterio inauguró su Espacio Nubeteca en mayo de 2024. Desde entonces se vienen organizando múltiples actividades de motivación a la lectura, eliminando barreras, a través de la lectura digital. El catálogo de libros se amplía de manera continua, con miles de títulos disponibles.