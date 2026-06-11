Herrera del Duque celebrará su Feria Taurina con figuras como Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ginés Marín

Herrera del Duque, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, celebrará su tradicional Feria Taurina del 13 al 16 de agosto. El festejo principal será la gran corrida de toros. Saturnino Alcázar, diputado provincial y alcalde de Herrera del Duque, ha explicado que los protagonistas serán Manuel Escribano, Borja Jiménez y Ginés Marín, “tres grandes figuras del toreo y del panorama nacional que dan continuidad a los carteles de años anteriores”.

El empresario Joaquín Domínguez, ha agradecido la colaboración y trabajo conjunto que ha permitido “situar la plaza de Herrera del Duque en el mapa taurino, atrayendo a las máximas figuras del toreo y a aficionados de la comarca y de provincias limítrofes”.

Programación

En la gran corrida, que se celebrará el 16 de agosto a las 20.00 horas, se lidiarán seis toros de la ganadería Juan Albarrán, criadores de toros de lidia del municipio de Táliga. El primer día, por su parte, comenzará a las 11.00 horas con el tradicional encierro con suelta de tres vaquillas y continuará a las 20.00 horas con la novillada sin picadores. Esta última está integrada en el Certamen de Novilladas del Patronato de Tauromaquia de la institución provincial; un festejo cuyos nombres están aún por definir a la espera de los novilleros que logren clasificarse.

La gerente del Patronato Escuela de Tauromaquia, ha puesto en valor el certamen como “un escaparate del patrimonio natural, rural y taurino de Herrera del Duque”. Asimismo, ha calificado la Escuela Taurina de la diputación como “un referente a nivel nacional donde se han forjado diestros como Ginés Marín, gran figura del toreo que este año integra el cartel”. El torero suma su cuarta comparecencia en el municipio y ha querido mostrar su ilusión por regresar: “torear en Herrera siempre es especial; es mi cuarta vez aquí, pero este año es distinto para mí. Cada compromiso adquiere una importancia mayor ante un cartel diferente y apetecible”.

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El alcalde de la localidad ha destacado esta celebración como “una feria plenamente consolidada que ya forma parte del calendario de la comarca y de la provincia, especialmente en una zona eminentemente taurina como es La Siberia” y ha explicado que se mantienen los mismos precios que ediciones anteriores.