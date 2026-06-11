Convocatoria pública
Promedio licita una planta piloto para impulsar la reutilización de agua en Cheles
El presupuesto base es de casi 100.000 euros y la actuación se desarrolla en el marco del proyecto europeo SOLLAGUA
El plazo previsto para la presentación de ofertas finalizará el 22 de junio a las 14.00 horas
El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha sacado a licitación las obras para la construcción de una instalación demostrativa de reutilización de agua en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cheles.
El presupuesto base es de 99.999,13 euros y la actuación se desarrolla en el marco del proyecto europeo SOLLAGUA (Soluciones basadas en la naturaleza y Living Labs para la reutilización rural del agua), una iniciativa de cooperación del programa INTERREG SUDOE entre España, Francia y Portugal que busca promover modelos sostenibles de aprovechamiento de recursos hídricos en zonas rurales.
Instalación de la planta
Se trata de una actuación piloto para evaluar la eficacia de diferentes sistemas de tratamiento terciario o complementario basados en mecanismos naturales. Para ello, se construirán dos líneas experimentales de depuración mediante humedales artificiales, una tecnología que utiliza filtros naturales y procesos biológicos para mejorar la calidad del agua depurada y favorecer su reutilización. Esta experiencia servirá además como laboratorio demostrativo para futuras aplicaciones en pequeños municipios y entornos rurales.
Las obras incluyen movimientos de tierras, construcción de depósitos y arquetas de hormigón, instalación de redes hidráulicas, equipos electromecánicos, sistemas de telecontrol y una zona de huerto experimental que podrá regarse con el agua regenerada obtenida tras el tratamiento.
Esta implementación permitirá ensayar soluciones basadas en la naturaleza para afrontar los retos de la escasez hídrica. El plazo previsto para la presentación de ofertas finalizará el 22 de junio a las 14.00 horas.
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