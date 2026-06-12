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Estabilizado un incendio forestal en La Coronada (Badajoz) tras activarse el nivel 1 de peligro

Llegó a amenazar viviendas aisladas y una carretera

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo.

Efectivos del Infoex en una imagen de archivo. / Cedida

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Los medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) han logrado estabilizar un incendio forestal declarado este viernes, 12 de junio, en la localidad pacense de La Coronada.

Si bien la evolución es favorable y se encuentra sin frentes activos que lo hagan avanzar, durante la tarde fue necesaria la declaración del nivel 1 de peligro por la proximidad de las llamas a viviendas aisladas y a una carretera.

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En la zona han trabajado una unidad de bomberos forestales terrestres y otra helitransportada, además de un agente del Medio Natural, un técnico de extinción y un helicóptero.

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