Fuentes de León vence judicialmente a la Mancomunidad de Tentudía en el conflicto del puerta a puerta

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 1 de Badajoz ha estimado íntegramente la demanda presentada por el Ayuntamiento de Fuentes de León contra la Mancomunidad de Tentudía, declarando no conforme a Derecho la liquidación económica impuesta al municipio tras su salida del servicio de recogida de residuos.

La sentencia reconoce expresamente el derecho del Ayuntamiento de Fuentes de León a separarse del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad y anula el procedimiento y la liquidación practicada, además de imponer las costas a la administración demandada. El fallo judicial, además, considera que la Mancomunidad aplicó un procedimiento improcedente, utilizando un régimen jurídico previsto para la separación total de una mancomunidad en un supuesto distinto, como era la salida de un servicio concreto.

Asimismo, la resolución judicial cuestiona de forma contundente la liquidación económica reclamada al Ayuntamiento, señalando que incluía gastos e inversiones que no derivaban realmente de la separación del servicio, tales como amortizaciones, vehículos, seguros o costes generales, manteniendo además la propia Mancomunidad la titularidad y aprovechamiento de dichos bienes.

La sentencia llega incluso a advertir de una situación de enriquecimiento injusto derivada de la forma en que se pretendía repercutir dichos costes al municipio. Desde el Ayuntamiento de Fuentes de León se valora esta sentencia como una confirmación de lo que este equipo de gobierno ha defendido desde el primer momento: que el municipio tenía derecho a decidir el modelo de gestión de residuos más adecuado para sus vecinos y que no podía ser sometido a cargas económicas improcedentes para ejercer ese derecho.

Noticias relacionadas

La alcaldesa de Fuentes de León, Ana Fernández Salguero, ha señalado que “el tiempo y la justicia han confirmado que este Ayuntamiento actuó con responsabilidad, defendiendo los intereses de nuestros vecinos frente a imposiciones y reclamaciones que considerábamos injustificadas”. El Ayuntamiento recuerda, además, que siempre defendió un modelo alternativo al sistema puerta a puerta, apostando por un sistema tradicional mejorado con la implantación del quinto contenedor, una decisión que hoy considera plenamente respaldada tanto por la realidad del servicio como por la resolución judicial.