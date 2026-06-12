Hugo Granadero se hace con el primer premio del V Concurso de Pintura del Juan Calero de Monesterio

El IES Maestro Juan Calero de Monesterio ha fallado la 5ª edición de su Premio Regional de Pintura, dirigido a estudiantes de entre 15 y 18 años, matriculados en cualquier centro educativo de Extremadura. En esta edición, ha primado, la “variedad y la calidad”, afirma su coordinador, el profesor de Historia, Andrés Naranjo.

El proceso culminó con la selección de una decena de obras, que han estado expuestas en las instalaciones del centro. De entre ellas, se han elegido las tres más destacadas, cuyos premios se entregaron en un acto que se celebró al mediodía del jueves, 11 de junio, en el salón de actos del Juan Calero, con la presencia de los finalistas, la directora del Instituto, Luisa Díaz; el jurado, integrado por los profesores José Antonio Adame Gómez, Manuel Bellido Matito, Gracia María Cabezas García, Laura Ceballos Servia, Luna García-Longoria Batanete, Pabelo Luis Nogues Chavero, Elena Pecero Suárez y José Ignacio Rodríguez Para; así como de representantes de la Asociación de Madres y Padres, el coordinador del certamen, representantes de las empresas colaboradoras y familiares de los premiados.

Finalistas y organización en el acto de entrega de premios / Carmen Moreno

Premiados

El primer premio, dotado con la cantidad económica de 450 € en metálico, trofeo, libro de pintura y material de pintura, ha recaído en el alumno del IES Maestro Juan Calero, Hugo Granadero Delgado, por la obra titulada ‘Mirar para recordar’. El segundo premio, con una dotación económica de 250 € y libro de pintura lo ha conseguido el cuadro titulado, ‘Pensamientos’, de la autora, Lucía Mestre Pérez, que cursa estudios en el IES Puerta de la Serena. El tercer premio, con una dotación económica de 150 € y libro de pintura, ha sido para su compañera de centro educativo, Érika Carrasco Franco, por su obra, ‘El mal saber’. Antes de la entrega de premios, la organización entregó diplomas a todos los finalistas.

“El arte tiene algo maravilloso”, expresó la directora del IES Juan Calero en sus palabras de bienvenida. “Permite expresar aquello que muchas veces no sabemos decir con palabras. En una sociedad que, a veces va demasiado rápido, “detenerse a crear es un acto de valentía”, expresó Luisa Díaz, quién, además de “animar” a los participantes, “para que nunca dejen de pintar”, agradeció a las familias, por “apoyar las inquietudes artísticas” de sus hijos e hijas.

Una vez finalizado el acto, Andrés Naranjo, mostró su “satisfacción” por la celebración de este quinto certamen de pintura, que, “consolida” a este concurso como uno de los más destacados que se celebran en la región a nivel educativo.

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Naranjo expresa que, si bien, “las expectativas iniciales eran pocas”, con el paso de los años “se va notando la mejoría” y prueba de ello son la cantidad y la calidad de las obras que cada año concurren a este certamen que, además de “incentivar el gusto por las humanidades”, estimula el talento y, por qué no, estimula vocaciones, como es el caso de Érika Carrasco, tercera clasificada de este concurso que, el próximo curso iniciará estudios de Bellas Artes.