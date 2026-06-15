Energy Week Badajoz: iniciativas de construcción sostenible y talleres formativos

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde, ha celebrado del 9 al 11 de junio una nueva edición de la Energy Week, una iniciativa desarrollada en El Hospital Centro Vivo y enmarcada en los Energy Days de la Semana Europea de la Energía Sostenible, la principal campaña impulsada por la Comisión Europea para promover la eficiencia energética y las energías renovables.

La programación ha reunido a profesionales y ciudadanía interesada en torno a diferentes actividades orientadas a fomentar el conocimiento, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre los retos y oportunidades que plantea la transición energética. Uno de los ejes principales de la semana fue la jornada 'Arquitectura Local y Eficiencia Energética', celebrada el 10 de junio. Esta sesión permitió conocer experiencias innovadoras vinculadas a la construcción sostenible, la rehabilitación energética y la integración de energías renovables en la arquitectura.

Entre los proyectos presentados destacó 'Elementare', del estudio MarmolBravo, que dio a conocer una promoción de 234 viviendas sociales en Mérida concebida bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y calidad arquitectónica. La programación continuó el 11 de junio con la jornada 'La Energía en Clave Local: Municipios Resilientes', centrada en ofrecer herramientas prácticas para avanzar en la transición energética desde el ámbito municipal. Asimismo, se analizaron las principales novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2026, una normativa que amplía las posibilidades de actuación de las administraciones locales en materia energética y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de comunidades energéticas, la generación renovable y la participación activa de los municipios en la transición energética.

Más actividades

Como actividad complementaria, la Energy Week incluyó el 9 de junio talleres educativos dirigidos al público escolar basados en las maquetas sobre energía de la Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Provincial de Badajoz. A través de esta propuesta, el alumnado pudo acercarse de forma práctica a conceptos relacionados con la generación de energía, la eficiencia energética y el consumo responsable.

Además, durante la celebración de la semana permaneció abierta al público en El Hospital Centro Vivo la exposición 'La energía que nos impulsa', organizada por la OTC Provincial de Badajoz. La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 21 de junio, ofrece un recorrido divulgativo sobre la transición energética, las comunidades energéticas y las oportunidades que brindan las energías renovables para el desarrollo local.

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La Energy Week 2026 ha servido así como punto de encuentro para profesionales, administraciones y ciudadanía interesada en los desafíos energéticos actuales, reforzando el papel de la Diputación de Badajoz como entidad impulsora de iniciativas de sensibilización, capacitación y apoyo técnico en materia de sostenibilidad y transición energética.