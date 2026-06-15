Badajoz impulsa la música en sus pueblos con 45.000 euros para seis certámenes

La Diputación de Badajoz destinará este año 45.000 euros a la Federación Extremeña de Festivales Autogestionados (FEFA) para apoyar la organización de seis certámenes musicales en distintos municipios de la provincia. Una apuesta que refuerza el papel de la cultura como herramienta de desarrollo territorial y que vuelve a poner el foco en el potencial de los pueblos como escenarios de grandes acontecimientos.

Algunas de estas citas ya han dejado su huella en el calendario cultural de este año. Por ejemplo, 'Barbañorock' se celebró el pasado 23 de mayo en la localidad de Barbaño y volvió a reunir a cientos de aficionados a la música en la pedanía de Montijo.

Más allá de la programación musical, la diputación provincial destaca el impacto que estos festivales tienen en el territorio. En una provincia extensa y eminentemente rural como la de Badajoz, la celebración de eventos de estas características contribuye a fijar actividad y población, genera movimiento económico en la hostelería y el comercio local y proyecta una imagen dinámica y atractiva de los municipios organizadores.

Desde el rock hasta las propuestas más alternativas, pasando por iniciativas de carácter familiar y multidisciplinar, estos festivales musicales ofrecen una amplia variedad de estilos y formatos que permiten llegar a públicos de diferentes edades e intereses.

Próximas citas

Además, la ayuda permitirá respaldar la celebración de encuentros como 'Villaembrujada' que se desarrollará entre del 2 al 4 de julio y tratará de transformar Villagarcía de la Torre en un gran escenario al aire libre o 'Tormenta Fest', los días 10 y 11 de julio en Burguillos del Cerro. Este último tratará de confirmar la capacidad de estas propuestas para atraer público procedente de distintos puntos de Extremadura y de otras comunidades autónomas.

También se financiarán certámenes como 'La Raya Rock', los días 7 y 8 de agosto en San Vicente de Alcántara; 'Moñeco Fest', el 18 y 19 de septiembre en Llerena y 'Jorgazo', el 21 de noviembre en Cabeza la Vaca. Se consolida así una gran red cultural que atrae visitantes, dinamiza la economía local y sitúa a la provincia en el mapa de los festivales alternativos-

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Con este respaldo económico, la institución provincial reafirma su compromiso con una cultura descentralizada y accesible, entendiendo que los grandes acontecimientos no son patrimonio exclusivo de las ciudades y que los pueblos pueden convertirse, durante unos días, en auténticos epicentros de la creación y la convivencia. Una apuesta que, edición tras edición, sigue situando a la provincia pacense en el mapa cultural y musical del país.