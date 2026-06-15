Villafranca acogerá una gran gala lírica con solistas internacionales, coro y orquesta

La música lírica será protagonista el próximo 24 de junio en Villafranca de los Barros con la celebración de una Gran Gala Lírica que reunirá sobre el escenario a destacados intérpretes internacionales, coro y orquesta en una noche dedicada a los grandes momentos de la ópera.

El concierto tendrá lugar a las 21:00 horas en el Auditorio del Colegio San José y estará dirigido musicalmente por Juan Pablo Valencia. La gala contará con la participación de la soprano Annie Fassea y el tenor Christian Christof, acompañados por el Coro de Cámara de Extremadura y la Orquesta Ras de Terra. La presentación correrá a cargo de Ricardo de Cala, voz del programa Maestros Cantores de RNE Radio Clásica.

Un recorrido por las arias más reconocidas

El programa ofrecerá una selección de algunas de las arias más conocidas del repertorio operístico, piezas que han trascendido los teatros y forman parte de la memoria musical colectiva. La propuesta está diseñada tanto para aficionados a la ópera como para quienes deseen acercarse por primera vez a este género, combinando calidad artística y accesibilidad para todos los públicos.

La actuación en Villafranca supondrá el estreno de una gira que posteriormente llegará también a Plasencia y Villanueva de la Vera, ampliando la difusión de la música lírica por distintos puntos de Extremadura.

Cuatro años acercando la ópera a nuevos públicos

La iniciativa se enmarca en la labor cultural que desarrolla Ras de Terra, un proyecto que cumple ya cuatro años promoviendo actividades relacionadas con el bel canto y acercando la ópera a espacios y públicos diversos.

La gala cuenta con la colaboración de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, el Colegio San José y Naturgy.

Las entradas tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse tanto en la Casa de Cultura de Villafranca como a través de la página web de Ras de Terra. La organización presenta esta cita como una oportunidad para disfrutar en directo de algunas de las melodías más inolvidables de la historia de la música en una noche de verano pensada para todos los públicos.