Villafranca ampliará el polígono Los Varales con casi 500.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial

Villafranca de los Barros ha dado un paso decisivo para su desarrollo económico con la firma de la cesión de los terrenos destinados a la ampliación del polígono industrial Los Varales. El acuerdo, suscrito entre el ayuntamiento y Extremadura Avante, permitirá incorporar cerca de 500.000 metros cuadrados de suelo industrial para atender la creciente demanda empresarial existente en la localidad.

Tras la firma, el alcalde, Francisco Jiménez Araya, destacó la importancia de una actuación que calificó de “fundamental para garantizar el futuro de los ciudadanos” y agradeció el trabajo realizado conjuntamente con Extremadura Avante para superar las dificultades técnicas surgidas durante la tramitación del proyecto.

Jiménez Araya subrayó además que resulta excepcional que un municipio registre una demanda de suelo industrial superior a la oferta disponible, una circunstancia que, según señaló, convierte a Villafranca en un ejemplo de dinamismo económico dentro de Extremadura.

Una inversión de 8,6 millones para la primera fase

La ampliación se desarrollará inicialmente sobre 265.000 metros cuadrados, con una inversión prevista de 8,6 millones de euros. Esta primera fase dará lugar a 35 parcelas industriales que sumarán unos 192.000 metros cuadrados urbanizados, mientras que el resto de la superficie se destinará a zonas verdes, viales y servicios complementarios.

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, explicó que la actuación responde a una necesidad real del tejido empresarial local, tanto para facilitar la llegada de nuevas empresas como para permitir la expansión de las ya implantadas.

Además, destacó la excelente acogida del proyecto por parte del sector empresarial, ya que la demanda registrada supera el 80% de la oferta prevista. Según indicó, esta circunstancia ha sido determinante para impulsar una actuación que considera una apuesta segura por el crecimiento económico y la generación de empleo.

El mayor suelo industrial desarrollado de Extremadura

Durante su intervención, Mendiano aseguró que Villafranca de los Barros se sitúa ya como el municipio con mayor superficie de suelo industrial desarrollado de toda Extremadura, un logro que atribuyó al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Villafranca, la Junta de Extremadura y Extremadura Avante.

El proyecto de urbanización ya ha sido adjudicado y, en las próximas semanas, los empresarios que solicitaron parcelas recibirán la comunicación oficial de adjudicación. A lo largo de lo que resta de 2026 se planificará la ejecución de las obras de urbanización que harán posible la puesta en marcha de este nuevo espacio industrial.