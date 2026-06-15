FLAMENCO
EL XXIV Certamen de cante flamenco corona a dos amigos de Adamuz con un primer premio compartido
El Teatro Festival acogió la gran final de un concurso que volvió a destacar por el alto nivel artístico de sus participantes
El segundo premio quedó desierto y Antonio de la María recibió el galardón a los Cantes Extremeños
Martín Rodríguez Caro
Villafranca de los Barros volvió a convertirse este fin de semana en capital del flamenco con la celebración del XXIV Certamen de Cante Flamenco Ciudad de la Música, una edición marcada por la calidad de los participantes y por un desenlace poco habitual: la concesión de un primer premio compartido a dos cantaores cordobeses de la localidad de Adamuz.
Tras la semifinal celebrada el pasado 5 de junio en la sede de la Peña Cultural Flamenca Solera Extremeña, los tres finalistas se dieron cita en la noche del 6 de junio en el Teatro Festival para disputar una final que reunió sobre el escenario algunos de los cantes más hondos y tradicionales del flamenco.
Una final de gran nivel
Los finalistas estuvieron acompañados a la guitarra por Francis Pinto, que volvió a ejercer como tocaor oficial del certamen. Ante un exigente jurado compuesto por Pedro López Godoy, Cayetano Ibarra y Francisco Hernández, los concursantes ofrecieron actuaciones de gran nivel que pusieron difícil la deliberación final.
Durante ese tiempo, el público pudo disfrutar de una destacada actuación de la Familia Vargas. Miguel Vargas, su hijo Juan Vargas y el bajista José Jiménez protagonizaron un breve pero intenso concierto que fue muy aplaudido por los asistentes.
El fallo del jurado dejó una de las imágenes más curiosas de la noche. El primer premio fue compartido entre Domingo Herrerías y Alfonso León, ambos naturales de Adamuz (Córdoba), amigos y compañeros de viaje hasta Villafranca para participar en el concurso.
El tercer premio recayó en José García Vílchez, conocido artísticamente como El Petro, de Mijas (Málaga), mientras que el premio a los Cantes Extremeños fue para Antonio Gómez "Antonio de la María", de Navalvillar de Pela. El segundo premio quedó desierto.
Un certamen consolidado
La gala fue presentada por la periodista especializada en flamenco Laura Zahínos y estuvo organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y la Peña Cultural Flamenca Solera Extremeña.
La organización ya había destacado durante la presentación del certamen el elevado nivel de los doce artistas seleccionados entre las veinte solicitudes recibidas, procedentes principalmente de Andalucía, además de Badajoz y Alicante. Una calidad que volvió a quedar patente tanto en la semifinal como en la final.
Concluida esta vigésimo cuarta edición, Villafranca pone ya la vista en 2027, año en el que el Certamen de Cante Flamenco Ciudad de la Música celebrará sus bodas de plata convertido en una de las citas flamencas más consolidadas del calendario cultural extremeño.
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