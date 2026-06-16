La biblioteca municipal de Monesterio inaugura un punto de intercambio de libros

La biblioteca municipal Cervantes de Monesterio cuenta desde este 16 de junio con un nuevo servicio para el intercambio de libros. La inauguración tuvo lugar la tarde del lunes, día 15, con la presencia de la concejala de cultura, Manola Ferreira, que estuvo acompañada por la concejala de educación, María del Mar Megías y la responsable del Área Social María Fernanda Díaz. También participaron la responsable de la biblioteca, Inma Molina y la coordinadora del taller de ganchillo, Fali Jiménez.

El punto de intercambio de libros surgió como “una necesidad”, con la que “aprovechar” la gran cantidad de volúmenes que almacena el centro municipal de lectura y “animar” a la ciudadanía, para la permuta de ejemplares. Para ello, se ha habilitado una zona específica en el hall de entrada a la biblioteca, que cuenta con un espacio diseñado para que los lectores recojan y entreguen sus libros.

Las personas interesadas en proporcionar títulos particulares, lo harán directamente en las dependencias de la biblioteca. Tras su selección y catalogación, pasarán al punto de intercambio para que los lectores participen de forma “comunitaria” en un proyecto que anima a “fomentar el gusto por la lectura y a dar una segunda vida a los libros que, en muchos casos se amontonan en casa”.

Inauguración

Manola Ferreira, concejala de cultura, expresó su “agradecimiento” por esta idea, que conjuga diversos factores y que, además de facilitar el acceso a la literatura, alarga la vida útil de los libros, reduce el consumismo y fortalece el tejido social. Ferreira puso en valor el trabajo desarrollado desde la casa de la cultura, para habilitar este rincón cuya decoración principal es una de las obras realizadas por el alumnado de la Escuela Municipal de Pintura.

Del mismo modo, reconoció públicamente el “trabajo desarrollado por el taller de ganchillo y lectura”; una iniciativa “pionera”, que ha logrado reunir a un buen número de mujeres quienes, además de descubrir las bondades del croché, ha logrado combinar esta afición con el estímulo por la lectura.

Fali Jiménez, coordinadora del taller, destacó el “esfuerzo, la paciencia y la constancia” de este grupo de mujeres de diferentes edades que, “una vez por semana” se reúne en las dependencias de la biblioteca para canalizar su creatividad, aminorar la vertiginosidad del ritmo de la vida diaria y desconectar a través de dos actividades que “se complementan” y ayudan al desarrollo personal de las participantes.

Noticias relacionadas

En nombre de las alumnas tomó la palabra Mercedes. Para ella, este taller ha supuesto todo un descubrimiento. Alabó la complicidad y la amistad que se ha fraguado entre todas las participantes y animó a todas aquellas personas interesadas por este tipo de actividades para que se sumen a este proyecto que, como anunció su monitora, se prolongará una vez pasadas las vacaciones estivales, con “nuevas propuestas y nuevos proyectos”.