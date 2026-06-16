Zafra y otras ferias provinciales reconocen el modelo ganadero de La Cocosa

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo ha consolidado este 2026 su compromiso con el sector ganadero de la provincia mediante la organización y participación activa en ferias ganaderas celebradas en todo el territorio. Estas actuaciones ayudan a introducir innovaciones tecnológicas en el manejo ganadero y a impulsar la mejora continua de las infraestructuras en la Finca ‘La Cocosa’, propiedad de la institución provincial.

'La Cocosa' ha estado presente en una decena de ferias ganaderas, destacando su papel en municipios como La Coronada, Oliva de la Frontera, Valverde de Leganés, Zafra, Alconchel o Herrera del Duque. La presencia del rebaño de la finca en estas ferias se ha materializado con lotes de alta calidad genética. En total han participado 266 cabezas de ganado. De ellas, 260 hembras y seis machos han sido subastados en los distintos eventos, lo que ha supuesto unos ingresos de 55.850 euros. Además, 20 hembras, dos carneros y dos borros han participado en exposiciones.

Cabe destacar especialmente la participación en la Feria Ganadera de Primavera en Zafra, donde se obtuvieron dos terceros premios en el Concurso Morfológico Nacional, un reconocimiento que pone de manifiesto la calidad genética y morfológica de los animales presentados, así como el trabajo desarrollado en materia de selección, conservación y mejora de la raza Merina.

Estas ferias han contado con la participación de cientos de ganaderos y ganaderas profesionales del sector agropecuario y visitantes que han podido participar en actividades como subastas oficiales, exposiciones de ganado, jornadas técnicas, muestras de productos agroalimentarios o demostraciones prácticas, poniendo en valor el modelo de ganadería extensiva y sostenible que se impulsa desde la institución provincial.

Finca 'La Cocosa'

La Finca cuenta con una superficie de 620 hectáreas de las cuales unas 150 hectáreas se destinan a la producción de cultivos forrajeros, un modelo que garantiza la autosuficiencia ganadera basada en la producción local de recursos, y que asegura la calidad alimentaria del rebaño. Además, el espacio incorporó durante 2025 una experiencia piloto de digitalización del pastoreo mediante la implantación de collares electrónicos con tecnología GPS en su rebaño de ovino Merino Blanco, localizado en la Finca ‘La Cocosa’.

Estos dispositivos permiten el seguimiento en tiempo real del ganado, registrando su ubicación geográfica y patrones de comportamiento. Gracias a ello, el equipo técnico del Área de Desarrollo Rural puede planificar con mayor precisión las rutas de pastoreo, evitar sobreexplotación de determinadas parcelas y detectar posibles incidencias (como movimientos anómalos o inmovilidad prolongada de animales) que podrían alertar de enfermedades, partos o escapes.

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Previsiones

Para los próximos meses están previstas varias mejoras, con el objetivo de reforzar el papel como referente en ganadería extensiva y dehesa experimental, entre las que se encuentran: la densificación del arbolado, la retirada de pies secos o en mal estado o la Instalación de nuevas alambradas. Unas actuaciones que tienen como objetivo optimizar el manejo del ganado, mejorar la sostenibilidad ambiental de la explotación y consolidar a ‘La Cocosa’ como una finca al servicio de la Formación, la Innovación y el Asesoramiento a ganaderos y ganaderas de toda la provincia. Todo ello en colaboración con la Diputación de Badajoz.