Fiestas
La feria de Puebla de la Calzada se celebra del 26 al 29 de junio y ya tiene programación
Este año contarán con actuaciones de grupos como ‘Kike y Manu’, ‘Orquesta Malasandra’ y ‘Los Twingo’.
Juan Manuel Sánchez Guerrero
El Ayuntamiento de Puebla de la Calzada ya ha revelado cuál va a ser la agenda cultural y de ocio para esta Feria de San Pedro 2026. Dará comienzo el viernes 26 de junio con la procesión de San Pedro por las céntricas calles de la localidad y finalizará el lunes 29 de junio. Los fuegos artificiales como todos los años serán el día 28 de junio (vísperas de San Pedro) a las 23.59 horas en el campo de fútbol.
Lo más destacable será el concierto de los artistas granadinos Kike y Manu, que se celebrará acabo en el campo de fútbol municipal, el próximo sábado 27 de junio a las 23.30 horas. La entrada será gratuita. Además, la Casa de la Cultura acogerá durante todo el mes de junio con la exposición de fotografías "San Pedro en Feria", donde podremos ver distintas imágenes que se han hecho a lo largo del tiempo de las ferias y fiestas. El horario para visitarla será de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.
La gala del pregón de la Feria y Fiestas de San Pedro 2026 será el domingo 21 de junio en la Casa de la Cultura. Este año el encargado de dar el pregón será el escritor poblanchino Juan Pablo Sánchez Miranda, ganador del Certamen Nacional de Poesía en 2024 y 2025. El pregón dará comienzo a las 21.00 horas y tendrá la entrada libre hasta completar el aforo. En esta gala también podremos disfrutar de la música en directo de la cantante María Morenas.
PROGRAMACIÓN FERIA 2026
Viernes 26 de junio
21.30 horas - Comedia de humor “El último que apague la luz”, en la Casa de la cultura. 4€.
23.00 horas - Concierto. ‘Orquesta Caramelo’, en la carpa municipal, recinto ferial.
Sábado 27 de junio
21.30 horas - Comedia musical “Las que tienen que servir”, en la Casa de la Cultura. 4€.
23.00 horas - Concierto. ‘Orquesta Malasandra’, en la carpa municipal, recinto ferial.
23.30 horas - Concierto. ‘Kike y Manu’, en el campo de fútbol. Entrada gratuita.
Domingo 28 de junio
23.00 horas - ‘Musical etiqueta negra’, en la carpa municipal, recinto ferial.
23.59 horas - Fuegos artificiales en el campo de fútbol.
23.59 horas - Concierto ‘Los Twingo’, en el campo de fútbol. Entrada gratuita.
Lunes 29 de junio
12.00 horas - Día de la bicicleta. Salida: Plaza de España. Llegada: pabellón multiusos.
12.30 horas - Espectáculo infantil y familiar ‘Carman’, en el pabellón multiusos.
21.30 horas - Espectáculo de calle ‘Swing and show’. Salida: Plaza de España.
23.00 horas - Concierto ‘Orquesta Bahía’, en la carpa municipal, recinto ferial.
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