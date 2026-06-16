Fútbol
Higor Rocha, nuevo jugador de la EF Puebla de la Calzada
El delantero brasileño llega procedente del CD Don Benito donde se ha proclamado campeón de Tercera RFEF y ha conseguido el ascenso a Segunda RFEF.
Juan Manuel Sánchez Guerrero
La E.F. Puebla de la Calzada ha cerrado uno de los fichajes estrella de este mercado de verano con la contratación de Higor Rocha. El delantero brasileño llega al club azulón después de realizar una notable temporada con el CD Don Benito, equipo con el que ha disputado 26 encuentros y ha anotado 13 goles en 1.850 minutos, y además con el que ha conseguido el título liguero y el ascenso a Segunda RFEF.
A sus 33 años cuenta con una contrastada carrera a sus espaldas, ya que ha militado en equipos de Segunda B y Segunda Federación como el Mérida AD, CF Villanovense, Rayo Majadahonda, UD Montijo o San Roque de Lepe. Rocha es un delantero con gran envergadura (1,89cm), y gracias a ella domina muy bien el juego aéreo. De esta forma, el equipo de Emilio Tienza refuerza unas de las zonas del campo que más necesitaba cubrir y con Rocha adquieren a un jugador de máximo nivel y con mucho gol.
El brasileño se une así a la lista de nuevos fichajes de esta temporada del club poblanchino como son Sergio Zambrano o Abraham Rodríguez y a las renovaciones de jugadores importantes como son Manu Soltero, Sebas Gil o Alejandro Coronado, entre otros.
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