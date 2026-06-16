Dos investigados en Fuente del Maestre por usar una red y reclamo acústico para cazar codornices

La Guardia Civil investiga a dos personas, vecinas de la localidad pacense de Fuente del Maestre, por su implicación en un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, tras ser sorprendidos practicando la caza furtiva con artes prohibidas.

La actuación tuvo lugar la mañana del pasado sábado durante servicios establecidos para la vigilancia y protección del medio natural, tras conocer los agentes las posibles actividades ilícitas de caza furtiva que se podrían estar practicando en un coto social de Fuente del Maestre.

Dentro de los dispositivos de control en la zona, observaron a dos individuos con actitud sospechosa quienes, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir del lugar de forma apresurada en un vehículo para camuflar su actividad, siendo interceptados de inmediato.

Tras su identificación, ambos vecinos del municipio de Fuente del Maestre, se llevó a cabo la inspección de sus pertenencias, interviniendo a uno de ellos un reclamo acústico electrónico encendido que reproducía el sonido de la codorniz común (Coturnix coturnix), así como una red totalmente desplegada, instalada y operativa para la captura de aves en las inmediaciones del terreno y a escasos metros de donde se hallaba el vehículo.

Época de veda estricta

Además, los agentes constataron cómo los implicados carecían de habilitación legal para el ejercicio de la caza, ya que la codorniz común se encuentra en época de veda estricta. Cabe destacar, en este sentido, que el uso combinado de redes y reclamos electrónicos constituye un método de caza masivo y no selectivo, expresamente prohibido por la Directiva Europea de Conservación de Aves Silvestres y la Ley Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Con las pruebas incriminatorias, a ambos se les instruyeron diligencias por la presunta implicación en un delito contra la fauna, al utilizar para la captura de codornices artes ilegales y reclamos digitales no selectivos y masivos.

El hecho de cazar especies silvestres con artes ilegales, mediante procedimientos de carácter no selectivo y masivo, por afectar indiscriminadamente a gran cantidad de aves, es constitutivo de un delito contra la fauna, que puede suponer para los autores una pena de prisión de hasta dos años, según ha explicado la Guardia Civil en nota de prensa.

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Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.