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Puebla de la Calzada acogerá la ‘I Feria de la gamba solidaria de las Vegas Bajas’.

La feria será el próximo 27 de septiembre y se realizará en el parque municipal, en el que los fondos se destinarán a causas solidarias. 

Cartel de la Feria de la gamba de Puebla de la Calzada

Cartel de la Feria de la gamba de Puebla de la Calzada / La Crónica

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Juan Manuel Sánchez Guerrero

Puebla de la Calzada

En la mitad de Extremadura, a trescientos kilómetros de la costa, en Puebla de la Calzada se va a celebrar por primera vez en su historia la 'I Feria de la gamba solidaria de las Vegas Bajas'. Un evento en el que podremos degustar una gran variedad de gambas y disfrutar de música en directo, con el fin solidario de recaudar fondos para diferentes entidades y asociaciones sociales. Estos platos de gambas tendrán un precio simbólico que será lo que irá destinado a las distintas entidades.

En concreto, las cinco asociaciones beneficiarias son Aoex (Asociación Oncológica Extremeña), Diversity (Asociación para la integración de personas con TEA, TDAH y TEL), Adenex (Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura), Cáritas Parroquial Puebla de la Calzada y ELA Extremadura.

La feria de la gamba quiere imitar al encuentro de cortadores de jamón que también se celebra en la localidad y en el que se reparten más de 2.000 platos a un precio económico, con la finalidad de que todo aquel que se acerque al parque municipal pueda disfrutar de una jornada de convivencia, gastronomía y solidaridad con su familia y amigos. Esta iniciativa está organizada por el ayuntamiento, con la colaboración de la Diputación de Badajoz y Adecom Lácara, y además cuenta con el apoyo de asociaciones, empresas y particulares.

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El ayuntamiento informa que próximamente irán ampliando la información sobre horarios, actuaciones y diferentes actividades que se vivirán en el parque municipal, el 27 de septiembre.

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