Quintana de la Serena renueva su red de abastecimiento de agua junto a Aqualia

El Ayuntamiento de Quintana de la Serena, en colaboración con Aqualia, está ejecutando un ambicioso proyecto de inversión y mejora integral de la red municipal de abastecimiento de agua. Esta actuación tiene como objetivo principal transformar las infraestructuras hidráulicas de la localidad para avanzar hacia un modelo más seguro, eficiente y sostenible.

En concreto, los trabajos contemplan la renovación de 2.534 metros de la red general y la sustitución de 240 acometidas domiciliarias. Para ello, se están eliminando las antiguas tuberías de fibrocemento, que están siendo reemplazadas por nuevas conducciones de polietileno de alta densidad (PEAD). Este material, de última generación, destaca por ser mucho más resistente y duradero, adaptándose perfectamente a las exigencias técnicas actuales.

Con esta intervención, la localidad se adelanta al gran reto estructural que afronta España por el envejecimiento generalizado de sus redes hídricas. Además, la inversión permite al municipio alinearse estrictamente con el Real Decreto 3/2023 sobre la calidad del agua de consumo humano y cumplir con las directrices europeas que impulsan la eliminación progresiva de materiales obsoletos como el fibrocemento y la mejora de la seguridad hídrica.

Impacto de la renovación

Las obras, que ya se están desarrollando en vías clave del municipio como en Calle Venero, Calle Pedro de Valdivia y el Camino de Zalamea, tendrán un impacto directo e inmediato en el día a día de los vecinos. Gracias a esta modernización, el sistema no solo optimizará su rendimiento, sino que logrará reducir significativamente las pérdidas de agua, minimizar el riesgo de averías y mejorar tanto la presión como la continuidad del suministro en los hogares.

El alcalde de Quintana de la Serena, Raimundo Dávila, ha puesto en valor el impacto social de la obra, señalando que la renovación "no es solo una actuación técnica, sino un compromiso con la salud, la sostenibilidad y el futuro". Por su parte, el director de Aqualia en Extremadura, Jesús Rodríguez Sevilla, ha destacado la importancia de esta alianza público-privada para resolver los grandes retos del agua: “La planificación y la apuesta por la inversión en infraestructuras se traducen en mejoras reales para el ciudadano, posicionando a los municipios a la vanguardia en sostenibilidad y eficiencia”.

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Con este proyecto, Quintana de la Serena refuerza su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la protección de un recurso esencial, avanzando hacia un modelo de gestión del agua más resiliente, eficiente y alineado con los estándares europeos.