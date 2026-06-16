Consejo de Gobierno
Zafra consigue el título de 'Ciudad Extremeña del Ajedrez'
Entre los méritos destaca que la localidad es el lugar de nacimiento de Ruy López de Segura, considerado el primer campeón "oficioso" de este deporte
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se otorga a la ciudad de Zafra el tratamiento honorífico de 'Capital Extremeña del Ajedrez', de acuerdo con la normativa por la que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adaptación de escudos, banderas y otros símbolos de las entidades locales de Extremadura.
Entre otros méritos para obtener este reconocimiento, Zafra es el lugar de nacimiento de Ruy López de Segura (1530–1590), clérigo y humanista que es considerado el primer campeón "oficioso" del mundo del ajedrez tras derrotar a los mejores ajedrecistas italianos en Roma en 1560.
Ruy López de Segura contribuyó además al ajedrez con el primer tratado o libro que desarrollaba aperturas, medio juego y finales, una obra de referencia durante dos siglos, ‘Libro de la invención liberal y arte del juego del axedrez’, y también por el desarrollo de la apertura más conocida del ajedrez, la "Ruy López" o "española", que lleva este nombre en su honor y es utilizada por campeones mundiales como Kasparov o Carlsen.
Vínculo con este deporte
De igual modo, según ha informado en nota de prensa la Junta de Extremadura, se ha tenido en cuenta el compromiso institucional de la ciudad y la amplia actividad cultural en torno al Ajedrez, pues desde 1975 Zafra ha potenciado su vínculo con este deporte, lo cual se refleja en múltiples iniciativas.
Entre esas propuestas cabe destacar la presencia de espacios públicos relacionados con este deporte como la plazuela Ruy López y el rincón de Ruy López en el parque de la Paz, este último con un tablero gigante y doce tableros fijos para actividades ajedrecísticas, así como la acogida de la sede de la Federación Extremeña de Ajedrez en la localidad.
En cuanto a la vertiente competitiva, la Agrupación de Ajedrez Ruy López, nacida en 1989, promueve el Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Zafra, que cuenta con la mayor bolsa de premios de la región y la participación de maestros titulados internacionales. De su cantera surgió el Gran Maestro Internacional de Ajedrez Manuel Pérez Candelario, el único GM extremeño en activo, reconocido con la medalla de oro al deporte de Extremadura.
El club, con más de 160 socios, cuenta también con otras figuras destacadas como Pilar Díaz —subcampeona de España—; Adrián Perera Gallego —subcampeón de Extremadura JEDES—; y jóvenes campeones como Raúl y David Gutiérrez Toro.
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